Ông Nguyễn Phước Lộc tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

(VTC News)

Ngày 29/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TP.HCM).

Tại đại hội, 146 đại biểu đã được hiệp thương tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban đã hiệp thương cử ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2024 – 2029, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng hiệp thương cử 8 Phó Chủ tịch chuyên trách và 6 Phó Chủ tịch không chuyên trách.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM gồm các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM; Ngô Minh Hải, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM; Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM; đồng chí Phan Hồng Ân và đồng chí Phạm Minh Tuấn.

Đại hội cũng hiệp thương cử Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ I nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 30 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Trước đó, báo cáo tại đại hội, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết, thời gian qua, MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn. Đồng thời, khẳng định vai trò nòng cốt trong phát huy dân chủ, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội và nâng cao vai trò giám sát.

Các phong trào thi đua do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các tổ chức thành viên phát động đã triển khai rộng khắp, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác thông tin đối ngoại cũng được đẩy mạnh, tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, trước các đợt bão lũ ở miền Trung, Tây Nguyên và miền núi phía Bắc, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức các hoạt động cứu trợ với tinh thần “nhân dân thành phố chung sức hướng về đồng bào bị bão lũ”.

Để phát huy mạnh mẽ vai trò trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM xác định 6 chương trình hành động, 1 đột phá, 2 trọng tâm và 3 trọng điểm.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM báo cáo tại đại hội. (Ảnh: Việt Dũng)

Cụ thể, 6 chương trình hành động gồm: đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân; động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh, “Mặt trận số - Bình dân học vụ số” là một trong những đột phá quan trọng của nhiệm kỳ tới.

Trọng tâm nhiệm kỳ là thực hiện dân chủ ở cơ sở, cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, đồng thời tham gia thực hiện hiệu quả các nghị quyết trụ cột và nghị quyết chuyên đề của Trung ương.

Ủy ban xác định 3 trọng điểm: xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xanh, sạch, đẹp; nâng cao vai trò trong thực hiện chính sách đối với người có công, an sinh xã hội và bảo trợ xã hội; xây dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, tự quản và an toàn.