Phát huy sức mạnh đại đoàn kết vì một TP.HCM phát triển mới

Ngày 29/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TP.HCM).

Với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng TP.HCM phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, vì hạnh phúc của nhân dân”, đại hội khẳng định vai trò, vị trí của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: Việt Dũng)

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhấn mạnh, đại hội lần thứ I diễn ra sau quá trình sắp xếp, hợp nhất từ các địa phương TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu để hình thành TP.HCM mới. Trước thềm đại hội, các hoạt động của Mặt trận đều hướng đến thông điệp: lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và là động lực của đổi mới.

Đại hội lần này tập trung đánh giá toàn diện kết quả nhiệm kỳ 2024 - 2029; làm rõ những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời chỉ ra các tồn tại, hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới. Đây cũng là diễn đàn thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và tăng cường đồng thuận xã hội.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, đại hội diễn ra trong bối cảnh TP.HCM vừa phải chuẩn bị tổ chức đại hội, vừa chủ động vận động, tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ các tỉnh miền Bắc, miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, học sinh không gián đoạn đến trường.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thăm hỏi các đại biểu đến dự đại hội. (Ảnh: Việt Dũng)

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Nghĩa tình - Phát triển”, đại hội đặt ra mục tiêu huy động và phát huy mạnh mẽ các nguồn lực xã hội; phát huy vai trò của nhân dân, các tổ chức thành viên, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; quyết tâm cùng cả nước đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đại hội cũng xác định rõ nhiệm vụ của Mặt trận trong giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045: chủ trì tập hợp sức dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, hiện đại và nhân văn.