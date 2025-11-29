Chủ tịch TP.HCM: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết để xây dựng chính quyền gần dân

(VTC News) -

Ngày 29/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương, TP.HCM.

Đại đoàn kết là cội nguồn sức mạnh của thành phố

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội là “cầu nối” quan trọng giữa Nhân dân và chính quyền. Ông cho rằng hoạt động này góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ dân.

Ông khẳng định, UBND TP.HCM luôn xem Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp là chủ thể, là đối tượng thụ hưởng của mọi chính sách.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được. (Ảnh: Việt Dũng)

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh thực tiễn đã chứng minh đại đoàn kết là cội nguồn sức mạnh; nơi nào phát huy tốt vai trò của Nhân dân, nơi đó sẽ có sự đồng thuận và phát triển bền vững.

Ông cũng cho rằng, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và thiên tai, bão lũ tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung, truyền thống yêu nước, nghĩa tình đồng bào và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân một lần nữa được thể hiện rõ nét.

“Dưới sự tập hợp của Mặt trận Tổ quốc, sự đồng lòng, chung sức của nhân dân là động lực to lớn giúp chính quyền Thành phố vượt qua mọi thách thức”, ông Được nói.

Chủ tịch TP.HCM cũng nhấn mạnh, việc phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc hoạt động không chỉ là trách nhiệm, mà còn là yếu tố then chốt xây dựng chính quyền “gần dân, sát dân, của dân, do dân và vì dân”. Trong thời gian qua, UBND thành phố đã tập trung triển khai cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết, cụ thể:

Phối hợp giám sát dự án và bồi thường, tái định cư: UBND TP ban hành quy định phối hợp giữa các sở, ngành và Mặt trận, đảm bảo rõ trách nhiệm, thời hạn, đầu mối, chia sẻ thông tin phục vụ giám sát, phản biện xã hội;

Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân: Thành phố đã tổ chức 148 hội nghị tiếp xúc cử tri với hơn 14.000 lượt tham dự, giải quyết kịp thời 655/1.428 kiến nghị. Công tác hòa giải cơ sở và tiếp công dân được duy trì nền nếp, tạo kênh phản hồi hiệu quả;

Triển khai mô hình, chương trình thiết thực: Chương trình giảm nghèo bền vững được thực hiện theo hướng đa chiều, gắn với y tế, giáo dục, nhà ở, với phương châm “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”;

Cải cách hành chính và chính quyền điện tử: Cơ chế “Chính quyền điện tử” và “Xin lỗi công khai” được thực hiện nghiêm túc. Từ đầu năm 2025, thành phố đã cắt giảm 441 thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư từ 35 ngày xuống 17 ngày, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 90,69%;

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, TP.HCM đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2025: GRDP ước đạt 3,03 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; bình quân đầu người 220 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế phấn đấu 8,5%; thu ngân sách ước 800.000 tỷ đồng, chiếm 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng chỉ ra một số hạn chế: quy trình phối hợp giữa Mặt trận, chính quyền và các sở, ngành chưa rõ ràng; việc triển khai dân chủ cơ sở chưa đồng đều; công tác cải cách hành chính còn tồn tại điểm nghẽn; một số cán bộ né tránh trách nhiệm; công tác vận động quần chúng trong điều kiện mới gặp nhiều thách thức.

Ông nhấn mạnh, những vấn đề này đòi hỏi thành phố phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, linh hoạt, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phục vụ tốt hơn nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

6 nhóm giải pháp phát huy đại đoàn kết, nâng hiệu quả quản lý

Chủ tịch UBND TP.HCM nêu 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành gồm:

Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa UBND TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đảm bảo rõ trách nhiệm, thời hạn, đầu mối.

Tăng cường đối thoại định kỳ với các tổ chức chính trị - xã hội, chức sắc tôn giáo, kiều bào, doanh nghiệp và Nhân dân, tạo kênh “lắng nghe hơi thở cuộc sống” và xử lý kiến nghị kịp thời.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và các đại biểu dự đại hội. (Ảnh: Việt Dũng)

Phát huy vai trò Nhân dân trong quản lý đô thị, quy hoạch, giao thông, môi trường và chỉnh trang nhà ở.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đánh giá mức độ hài lòng của người dân gắn với trách nhiệm người đứng đầu, phấn đấu lọt nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Tăng cường chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân; Nâng cao chất lượng y tế cơ sở, giáo dục công lập, dịch vụ xã hội để giảm chênh lệch giữa các khu vực.

Xây dựng đội ngũ cán bộ “trọng dân - gần dân - hiểu dân - vì dân”, đổi mới đào tạo, bồi dưỡng thực tiễn, luân chuyển xuống cơ sở, tôn vinh điển hình “dân vận khéo” và xử lý nghiêm cán bộ suy thoái đạo đức công vụ.

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định, sự đồng thuận giữa chính quyền và Nhân dân là yếu tố quyết định phát triển bền vững cho TP.HCM, đặc biệt khi thành phố có quy mô 14 triệu dân. UBND TP cam kết đồng hành với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, lắng nghe tiếng nói của Nhân dân và doanh nghiệp, xây dựng chính quyền hành động - liêm chính - phục vụ.

“Mỗi ý kiến của MTTQ và tiếng nói của người dân chính là ‘mệnh lệnh’ để UBND TP điều chỉnh, hoàn thiện công tác quản lý, điều hành”, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.