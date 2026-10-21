Quy hoạch chung Đà Nẵng: Nghiên cứu phát triển hơn 2.000 ha đô thị lấn biển

(VTC News) -

Ngày 21/10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 2016/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Theo Quyết định, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính TP Đà Nẵng, đặc khu Hoàng Sa và phần không gian biển thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Ranh giới phía Bắc giáp TP Huế, phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và phía Đông giáp Biển Đông.

Theo quy hoạch, đến năm 2050, toàn Đà Nẵng có khoảng 30 đô thị, gồm 23 đô thị hiện hữu và 7 đô thị mới hình thành.

Thành phố có diện tích tự nhiên khoảng 11.870,34 km². Thời hạn quy hoạch ngắn hạn đến năm 2040, dài hạn đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Khu vực nghiên cứu lấn biển tập trung tại vịnh Đà Nẵng với khoảng 1.500 ha

Đáng chú ý, quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050 xác định phát triển các khu đô thị lấn biển đa chức năng, kết hợp nhà ở, du lịch, thương mại và dịch vụ chất lượng cao, tạo thêm không gian phát triển và động lực tăng trưởng cho thành phố.

Theo quy hoạch, khu vực nghiên cứu lấn biển tập trung tại vịnh Đà Nẵng với khoảng 1.500 ha, khu vực cảng Liên Chiểu 450 ha, phía Nam bán đảo Sơn Trà 100 ha và một số vị trí tiềm năng khác ở phía Nam thành phố.

Các khu đô thị này dự kiến phục vụ khoảng 400.000 cư dân vào năm 2050, đồng thời bố trí các công trình công cộng, công viên, không gian mở và tiện ích phục vụ cộng đồng. Việc phát triển phải bảo đảm người dân được tiếp cận biển liên tục, không gian kiến trúc hài hòa với cảnh quan tự nhiên và hệ sinh thái biển.

Đến năm 2050, Đà Nẵng phấn đấu trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc, an toàn, đáng sống, có sức hấp dẫn và vị thế quốc tế; là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, trung tâm cấp quốc gia và khu vực về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, logistics, kinh tế biển, thương mại, tài chính, thương mại tự do, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, dữ liệu, du lịch - di sản, văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo và y tế chất lượng cao.

Thành phố phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo.

Đến năm 2075, Đà Nẵng được định hướng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, kết nối toàn cầu, thuộc nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á, từng bước đáp ứng các tiêu chí của đô thị đặc biệt.

Lượng khách du lịch lưu trú dự kiến đạt khoảng 105-110 triệu lượt

Về quy mô phát triển, dân số toàn thành phố, bao gồm dân số dự kiến tại các khu vực lấn biển, đến năm 2040 khoảng 5,5 triệu người, trong đó dân số thường trú khoảng 4,7 triệu người; đến năm 2050 trên 6,5 triệu người, trong đó dân số thường trú khoảng 5,4 triệu người.

Dân số trong độ tuổi lao động dự kiến chiếm khoảng 55-60% dân số thường trú vào năm 2040, tương đương khoảng 2,58-2,82 triệu người; đến năm 2050 chiếm khoảng 60-65%, tương đương khoảng 3,24-3,51 triệu người.

Lượng khách du lịch lưu trú dự kiến đạt khoảng 105-110 triệu lượt vào năm 2040 và 130-135 triệu lượt vào năm 2050.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch đô thị và nông thôn, tiêu chuẩn chuyên ngành hiện hành, phù hợp với đặc điểm từng khu vực đô thị, nông thôn, miền núi, hải đảo, khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD), khu vực lấn biển và các khu vực có tính chất đặc thù.

Quy hoạch tổ chức không gian phát triển theo mô hình chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp, với cấu trúc “3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang”.

Cụ thể, ba vùng phát triển gồm vùng ven biển phía Đông, tập trung phát triển kinh tế công nghiệp, dịch vụ và đô thị; vùng trung du, miền núi phía Tây, tập trung vào sinh thái, nông nghiệp và di sản; vùng biển phía Đông, quần đảo Hoàng Sa và các hải đảo khác.

Ba cực phát triển gồm cực phía Bắc, bao gồm khu vực đô thị Đà Nẵng hiện hữu và mở rộng, Điện Bàn, Hội An cùng các khu đô thị lấn biển, tập trung phát triển dịch vụ, tài chính, du lịch, di sản, công nghiệp công nghệ cao và logistics; cực phía Nam gồm Chu Lai, Tam Kỳ, Núi Thành, tập trung phát triển công nghiệp, năng lượng, logistics, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cực liên kết Nam Hội An gồm Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, tập trung phát triển đô thị mới, du lịch và thương mại.

Hai trục liên kết Bắc - Nam gồm trục phía Đông và trục phía Tây. Trục phía Đông gắn với các hệ thống giao thông quốc gia như Quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam, đường bộ ven biển, đường sắt Bắc - Nam và đường sắt tốc độ cao quốc gia, kết nối với TP Huế và tỉnh Quảng Ngãi.

Làm đường đô thị tốc độ cao, đường sắt đô thị

Các hệ thống giao thông đô thị gồm đường đô thị tốc độ cao, đường sắt đô thị và đường thủy nội địa, kết nối các cực phát triển của thành phố. Trục phía Tây gắn với đường Đông Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh và tuyến đường mới phía Tây thành phố, kết nối các khu vực miền núi, cửa khẩu, Tây Nguyên và TP Huế.

Đến năm 2075, Đà Nẵng được định hướng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, kết nối toàn cầu.

Bốn hành lang Đông - Tây được hình thành trên cơ sở các tuyến giao thông quan trọng, gồm Quốc lộ 40B; Quốc lộ 14E, 14H và tuyến đường Hồ Chí Minh qua Khâm Đức; Quốc lộ 14D kết nối cửa khẩu quốc tế Nam Giang; Quốc lộ 14G, nay là ĐT604, kết nối khu vực phía Đông với cửa khẩu Tây Giang.

Ngoài ra, quy hoạch xác định phát triển hệ thống đô thị theo hướng đồng bộ, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại I trên toàn thành phố, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để hướng tới đô thị đặc biệt trong giai đoạn tầm nhìn.

Đến năm 2050, toàn thành phố có khoảng 30 đô thị, gồm 23 đô thị hiện hữu và 7 đô thị mới hình thành từ các đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, 4 đô thị loại II gồm Đà Nẵng, Tam Kỳ, Hội An và Điện Bàn.