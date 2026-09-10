Quy định mới về các trường hợp bị coi là trốn nghĩa vụ quân sự

(VTC News) -

Những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng được Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đưa ra tại cuộc họp báo công bố luật sáng 10/9.

9 luật liên quan được sửa đổi gồm: Luật Quốc phòng; Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng không nhân dân; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Dân quân tự vệ.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. (Ảnh: Như Ý)

Trung tướng Lê Văn Hướng cho biết, việc ban hành Luật sửa đổi 9 luật này là yêu cầu cấp thiết, nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh”.

Thông tin về nội dung cụ thể, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho biết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự, quy định về xử lý hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự; các hành vi bị nghiêm cấm trong khám sức khỏe quân sự.

Bên cạnh đó, Luật sửa đổi bổ sung các quy định về giải ngạch dự bị; tổ chức giao công dân được gọi nhập ngũ; bàn giao hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ; chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám, kiểm tra sức khỏe.

Luật quy định 5 trường hợp bị coi là trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, gồm: Không chấp hành quyết định gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự; Không chấp hành quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự; Không chấp hành quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; Không chấp hành quyết định gọi nhập ngũ; Không chấp hành quyết định, lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

Luật mới cũng bổ sung nghiêm cấm gian dối trong đăng ký nghĩa vụ quân sự; sơ tuyển nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Luật quy định công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì được trả nguyên lương, các khoản phụ cấp hiện hưởng, tiền tàu xe đi và về.

Trong thời gian công dân đến đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám, kiểm tra sức khỏe được bảo đảm chế độ ăn, ở, tiền tàu xe đi và về.

Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan quân đội

Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho biết Luật đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam.

Quy định được sửa đổi liên quan chức vụ cán bộ của Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Chính ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã; hạn tuổi phục vụ cao nhất của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã...

Theo quy định mới của Luật, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan QĐND Việt Nam.

Luật cũng điều chỉnh nhóm chức vụ của cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh và Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Theo đó, Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh được chuyển từ nhóm chức danh Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn sang cùng nhóm với Tư lệnh, Chính ủy Binh chủng và Vùng Hải quân.

Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh được chuyển từ nhóm Phó sư đoàn trưởng, Phó Chính ủy Sư đoàn sang cùng nhóm với Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy Binh chủng và Vùng Hải quân.

Tuổi phục vụ cao nhất của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được tính theo hạn tuổi của sĩ quan dự bị ở từng cấp bậc quân hàm. Cụ thể với cấp úy là 53 tuổi, Thiếu tá 55 tuổi, Trung tá 57, Thượng tá 59, Đại tá 61 và cấp tướng 63 tuổi.