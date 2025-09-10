Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục tiếp tục được chỉnh trang thế nào?

(VTC News) -

Sau khi hoàn thành việc phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập", UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) mở rộng, chỉnh trang, cải tạo khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục với diện tích hơn 1,4ha.

Trong những ngày gần đây, diện mạo mới của quảng trường thu hút nhiều ý kiến từ người dân. Ngoài những đánh giá tích cực về không gian thoáng đãng sau cải tạo, vẫn có ý kiến lo ngại thiết kế mới chưa thật sự hài hòa với cảnh quan Hồ Gươm.

Diện mạo mới của quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau 3 tháng cải tạo

Trước sự quan tâm của người dân, chính quyền TP Hà Nội cho hay, các hạng mục hiện có nằm trong phân kỳ 1 của dự án cải tạo quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

Thời gian tới, UBND phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục thực hiện phân kỳ 2 của dự án cải tạo, chỉnh trang quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, trong phân kỳ 2, nhà chức trách sẽ nghiên cứu giải pháp phát triển không gian ngầm quảng trường. Đồng thời, tiếp tục chỉnh trang hết lớp nhà thứ nhất mặt phố xung quanh quảng trường và cải tạo tổng thể hạ tầng kỹ thuật để tương xứng với hoạt động của Hồ Hoàn Kiếm là di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Ngoài ra, phường Hoàn Kiếm dự kiến bổ sung các trang thiết bị đô thị phù hợp với các chức năng hoạt động của khu vực.

Đài phun nước cũ được giữ lại nguyên bản, được trồng thêm hoa.

Theo cải tạo của phân kỳ 1, tại vị trí tòa nhà "Hàm cá mập" cũ, phường Hoàn Kiếm đã lắp đặt màn hình LED cỡ lớn để tuyên truyền các nội dung quan trọng, sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh con người Thủ đô.

Dọc mặt phố Đinh Tiên Hoàng, theo ghi nhận, các công nhân đang phủ bạt bên trong để tiếp tục chỉnh trang, cải tạo. Lực lượng chức năng cũng bố trí chậu cây, ghế đá thành "hàng rào di động" (có thể di chuyển sát mép vỉa hè vào các ngày cuối tuần).

Khu vực phố Đinh Tiên Hoàng cũng dành phần lớn không gian cho người đi bộ dọc quảng trường, giữ lại một phần làn đường sát Hồ Gươm cho ô tô, xe máy lưu thông.

Phường Hoàn Kiếm cũng di dời bãi xe trên đường Đinh Tiên Hoàng, trải thảm lại mặt đường.

Toàn bộ các công đoạn này giúp không gian quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục được mở rộng, thông thoáng hơn thời điểm trước cải tạo.