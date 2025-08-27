Hà Nội phê duyệt đoạn tuyến Metro xuyên qua phố cổ và hồ Hoàn Kiếm

(VTC News) -

UBND TP Hà Nội ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình tỷ lệ 1/500 cho đoạn từ ga C8 đến ga C10 thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo).

Theo phương án do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập và được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, đoạn tuyến sẽ đi qua các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Tuyến bố trí hai ống hầm song song, sau chuyển thành dạng xếp chồng từ phố Hàng Đường đến Hàng Chiếu. Hướng tuyến đi ngầm qua Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố Đinh Tiên Hoàng và Hàng Bài.

Vị trí tuyến Metro sẽ đi qua khu vực phố cổ và hồ Hoàn Kiếm.

Trên đoạn này có 3 nhà ga: Ga C8 được giữ nguyên theo quy hoạch đã được duyệt năm 2014. Ga C9 (hồ Hoàn Kiếm) được xây dựng ngầm dưới đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn qua Quảng trường - Công viên Đông hồ Hoàn Kiếm và trụ sở HĐND, UBND thành phố Hà Nội; quy mô 4 tầng, tổng diện tích khoảng 7.703m².

Ga C10 (Trần Hưng Đạo) được bố trí tại nút giao Hàng Bài - Trần Hưng Đạo, quy mô 4 tầng, tổng diện tích khoảng 5.482m². Đặc biệt, ga này sẽ kết nối chữ thập với ga S13 của tuyến metro số 3, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách chuyển tuyến trong tương lai.

Phương án mới này thay thế tuyến C8 - C10 đã được phê duyệt theo các quyết định số 2297/QĐ-UBND (2013) và 861/QĐ-UBND (2016). Đây sẽ là cơ sở để cập nhật, bổ sung vào các đồ án quy hoạch phân khu và chi tiết có liên quan.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận bản vẽ, kiểm tra việc thực hiện. Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội có trách nhiệm công bố công khai hồ sơ đã phê duyệt, lập hồ sơ điều chỉnh mốc giới hành lang và tim tuyến. UBND các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự xây dựng theo đúng quy hoạch.