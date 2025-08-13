Tin nóng

Hiện trạng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi phá dỡ toà 'Hàm cá mập'

Thứ Tư, 13/08/2025 06:20:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi phá dỡ tòa nhà "Hàm cá Mập", Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ, gấp rút thi công chỉnh trang các hạng mục như nhà hàng Thủy Tạ, mặt tiền phố Đinh Tiên Hoàng.

Hiện trạng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi phá dỡ toà 'Hàm cá mập' - 1

Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh việc chỉnh trang khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục cùng các công trình xung quanh Hồ Gươm, bao gồm việc phá dỡ, cải tạo nhiều hạng mục của nhà hàng Thủy Tạ, phá bỏ hoàn toàn tòa nhà "Hàm cá mập", nhằm trả lại không gian và tái thiết mặt bằng quảng trường.

Hiện trạng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi phá dỡ toà 'Hàm cá mập' - 2

Sau một tháng thi công, toà nhà "Hàm cá mập" (số 1, 3, 5 Đinh Tiên Hoàng) cùng hai trạm biến áp đã được phá bỏ hoàn toàn.

Hiện trạng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi phá dỡ toà 'Hàm cá mập' - 3

Hiện tại, các công nhân đang dọn dẹp để trả lại không gian thoáng đãng cho khu vực này.

Hiện trạng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi phá dỡ toà 'Hàm cá mập' - 4

Sau khi phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập" và kết nối với các tuyến phố xung quanh, Hà Nội sẽ tạo ra không gian rộng 1,4 ha. Khu vực này sẽ được xây dựng 3 tầng hầm, trong đó tầng hầm 2 và 3 dự kiến dùng làm bãi đỗ xe với lối ra vào tại phố Cầu Gỗ.

Hiện trạng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi phá dỡ toà 'Hàm cá mập' - 5
Hiện trạng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi phá dỡ toà 'Hàm cá mập' - 6

Ngay sau khi tòa nhà "Hàm cá mập" bị phá dỡ, các trụ sắt đã được dựng sát tường tòa nhà số 7 Đinh Tiên Hoàng để chuẩn bị lắp đặt màn hình LED.

Hiện trạng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi phá dỡ toà 'Hàm cá mập' - 7
Hiện trạng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi phá dỡ toà 'Hàm cá mập' - 8

Công nhân đang gấp rút thi công các hạng mục.

Hiện trạng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi phá dỡ toà 'Hàm cá mập' - 9
Hiện trạng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi phá dỡ toà 'Hàm cá mập' - 10

Người dân tò mò về diện mạo quảng trường sau khi phá bỏ tòa "Hàm cá mập".

Hiện trạng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi phá dỡ toà 'Hàm cá mập' - 11

Ngoài ra, bãi xe và dải phân cách cứng trên đường đôi Đinh Tiên Hoàng cũng được di dời, hệ thống cây xanh được giữ nguyên trạng.

Hiện trạng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi phá dỡ toà 'Hàm cá mập' - 12

Hai bên mặt tiền của toà nhà số 7 Đinh Tiên Hoàng cũng đang được sửa sang để phù hợp với không gian kiến trúc quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

Hiện trạng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi phá dỡ toà 'Hàm cá mập' - 13

Ngoài ra, nhà hàng Thủy Tạ cũng đang được tháo dỡ phần không phù hợp và chỉnh trang lại. Đây là nhà hàng duy nhất nằm ngay bên bờ Hồ Hoàn Kiếm.

Hiện trạng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi phá dỡ toà 'Hàm cá mập' - 14

Việc phá dỡ, chỉnh trang trên nhằm khôi phục công trình kiến trúc nguyên gốc, đảm bảo mỹ quan và mở rộng không gian quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

Hiện trạng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi phá dỡ toà 'Hàm cá mập' - 15
Hiện trạng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi phá dỡ toà 'Hàm cá mập' - 16

Dự kiến việc chỉnh trang khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sẽ hoàn thành trong tháng 8.

Minh Đức
