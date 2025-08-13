Hiện trạng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi phá dỡ toà 'Hàm cá mập'

Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh việc chỉnh trang khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục cùng các công trình xung quanh Hồ Gươm, bao gồm việc phá dỡ, cải tạo nhiều hạng mục của nhà hàng Thủy Tạ, phá bỏ hoàn toàn tòa nhà "Hàm cá mập", nhằm trả lại không gian và tái thiết mặt bằng quảng trường.
Sau một tháng thi công, toà nhà "Hàm cá mập" (số 1, 3, 5 Đinh Tiên Hoàng) cùng hai trạm biến áp đã được phá bỏ hoàn toàn.
Hiện tại, các công nhân đang dọn dẹp để trả lại không gian thoáng đãng cho khu vực này.
Sau khi phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập" và kết nối với các tuyến phố xung quanh, Hà Nội sẽ tạo ra không gian rộng 1,4 ha. Khu vực này sẽ được xây dựng 3 tầng hầm, trong đó tầng hầm 2 và 3 dự kiến dùng làm bãi đỗ xe với lối ra vào tại phố Cầu Gỗ.
Ngay sau khi tòa nhà "Hàm cá mập" bị phá dỡ, các trụ sắt đã được dựng sát tường tòa nhà số 7 Đinh Tiên Hoàng để chuẩn bị lắp đặt màn hình LED.
Công nhân đang gấp rút thi công các hạng mục.
Người dân tò mò về diện mạo quảng trường sau khi phá bỏ tòa "Hàm cá mập".
Ngoài ra, bãi xe và dải phân cách cứng trên đường đôi Đinh Tiên Hoàng cũng được di dời, hệ thống cây xanh được giữ nguyên trạng.
Hai bên mặt tiền của toà nhà số 7 Đinh Tiên Hoàng cũng đang được sửa sang để phù hợp với không gian kiến trúc quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.
Ngoài ra, nhà hàng Thủy Tạ cũng đang được tháo dỡ phần không phù hợp và chỉnh trang lại. Đây là nhà hàng duy nhất nằm ngay bên bờ Hồ Hoàn Kiếm.
Việc phá dỡ, chỉnh trang trên nhằm khôi phục công trình kiến trúc nguyên gốc, đảm bảo mỹ quan và mở rộng không gian quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.
Dự kiến việc chỉnh trang khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sẽ hoàn thành trong tháng 8.
