Hiện trạng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi phá dỡ toà 'Hàm cá mập'

Sau khi phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập" và kết nối với các tuyến phố xung quanh, Hà Nội sẽ tạo ra không gian rộng 1,4 ha. Khu vực này sẽ được xây dựng 3 tầng hầm, trong đó tầng hầm 2 và 3 dự kiến dùng làm bãi đỗ xe với lối ra vào tại phố Cầu Gỗ.