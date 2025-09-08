Diện mạo mới của quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau 3 tháng cải tạo

Video: Diện mạo mới của quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục
Sau 3 tháng triển khai, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cơ bản hoàn tất giai đoạn 1 dự án chỉnh trang quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, gồm các hạng mục: giải tòa nhà Hàm Cá Mập (số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng) và chỉnh trang nhà hàng Thủy Tạ. Sau đợt cải tạo quy mô lớn, diện tích quảng trường được mở rộng lên 1,4 ha.
Tại vị trí trước đây là tòa nhà “Hàm cá mập”, nay đã được lắp đặt màn hình LED cỡ lớn, vừa phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, vừa tạo điểm nhấn trực quan cho không gian quảng trường.
Phía mặt toà nhà hướng ra Hồ Gươm đang được chỉnh trang lại, bên ngoài được treo hàng trăm lá cờ Tổ quốc kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, công tác chỉnh trang được triển khai với việc di dời bãi đỗ xe, tháo bỏ dải phân cách, giữ nguyên hệ thống cây xanh, bổ sung chậu cây di động và sắp xếp lại tổ chức giao thông.
Nhiều ghế đá được bố trí xung quanh khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục để phục vụ người dân.
Bồn hoa, chậu cây được bố trí từ phố Hoàn Kiếm - Đinh Tiên Hoàng đến quảng trường, tạo không gian riêng cho người đi bộ.
Phần cốt đường xung quanh đài phun nước được nâng lên bằng với mặt đường đi quanh đài phun nước.
Nhiều người dân, khách du lịch khi đi qua khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục đều ngỡ ngàng trước diện mạo mới. “Tôi gắn bó với Hồ Gươm từ nhỏ, nay thấy quảng trường thông thoáng, khang trang hơn hẳn, cảm giác không gian mở rộng và đẹp mắt hơn trước rất nhiều”, một người dân khu phố cổ chia sẻ.
Khu vực nhà hàng Thủy Tạ sát Hồ Gươm đã tháo dỡ mái che, mái vẩy và công trình phụ trợ, khôi phục kiến trúc nguyên gốc.
Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2, phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục chỉnh trang kiến trúc cảnh quan như bố trí tháp ánh sáng, hạng mục ngầm, tái thiết mặt đứng phố, lát đá tổng thể quảng trường và bổ sung tiện ích đô thị theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.
