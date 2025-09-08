Diện mạo mới của quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau 3 tháng cải tạo

Nhiều người dân, khách du lịch khi đi qua khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục đều ngỡ ngàng trước diện mạo mới. “Tôi gắn bó với Hồ Gươm từ nhỏ, nay thấy quảng trường thông thoáng, khang trang hơn hẳn, cảm giác không gian mở rộng và đẹp mắt hơn trước rất nhiều”, một người dân khu phố cổ chia sẻ.