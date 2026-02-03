Quảng Ninh mời gọi hợp tác xây dựng những concert quy mô lớn

(VTC News) -

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Quảng Ninh xác định “Phát triển nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh, gắn với xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế đêm, kinh tế đô thị” là một trong ba khâu đột phá chiến lược.

Trên nền tảng đó, tỉnh sẽ tiếp tục kiến tạo hệ sinh thái văn hóa - du lịch mở, cơ chế linh hoạt và môi trường thuận lợi để các chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa quy mô lớn, chất lượng cao được tổ chức thường xuyên, chuyên nghiệp và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Quảng Ninh mong muốn tiếp tục hợp tác cùng các công ty, đơn vị tổ chức sự kiện xây dựng những chương trình nghệ thuật quy mô nhằm thúc đẩy du lịch.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh khẳng định với tinh thần trân trọng, cầu thị và mong muốn đồng hành lâu dài, tỉnh trân trọng chào đón các công ty, đơn vị tổ chức sự kiện và các nghệ sĩ sẽ tiếp tục lựa chọn Quảng Ninh là điểm đến của sáng tạo nghệ thuật, xây dựng “sân khấu lớn” để thăng hoa nghệ thuật và kết nối công chúng.

Quảng Ninh cam kết đồng hành thực chất, hỗ trợ tối đa về địa điểm, thủ tục, bảo đảm an ninh, hạ tầng và môi trường thuận lợi nhất, để mỗi ý tưởng sáng tạo được chắp cánh, mỗi sự kiện được tổ chức thành công và để lại dấu ấn tốt đẹp trong người dân và du khách.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh trong phát triển văn hóa và du lịch, từng bước hình thành ngành công nghiệp văn hóa hiện đại.

Nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế đã được tổ chức thành công, đưa Quảng Ninh trở thành điểm hẹn sôi động, cảm xúc và giàu tiềm năng sáng tạo.

Đặc biệt, lần đầu tiên Quảng Ninh triển khai thành công chuỗi chương trình nghệ thuật, concert quy mô lớn theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, gắn kết hài hòa giữa nghệ thuật đương đại và không gian di sản thiên nhiên - văn hóa đặc sắc.

Với sân khấu mở giữa biển trời, núi non và đô thị di sản đã tạo nên trải nghiệm mới mẻ, độc đáo cho công chúng, góp phần làm mới hình ảnh điểm đến và thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng du lịch.

Cụ thể, các sự kiện trên góp phần giúp Quảng Ninh thu hút trên 21 triệu lượt khách, doanh thu vượt 57.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Các đơn vị, nghệ sĩ có thể thông tin trao đổi, liên hệ qua bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở, điện thoại: 0972.886242 hoặc bà Triệu Thị Mai, Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, điện thoại: 0902.960.666.