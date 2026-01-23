Mãn nhãn chương trình nghệ thuật 'Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng'

Bên cạnh đó, “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” tôn vinh truyền thống cách mạng, văn hiến và anh hùng của Hà Nội, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô - trái tim của cả nước. Qua đó, các giá trị văn hóa được bồi đắp, hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh tiếp tục được lan tỏa, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của Thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.