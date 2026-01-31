Nhà hát Lớn Hà Nội sống động trong đêm Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2026

Điểm khác biệt rõ nét của “Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2026” so với năm trước nằm ở không gian tổ chức và phương thức dàn dựng. Nếu năm 2025 chương trình diễn ra tại khu vực hồ Tây với điểm nhấn là trình diễn drone kết hợp dàn nhạc giao hưởng, thì năm nay, toàn bộ hoạt động được đặt trong không gian kiến trúc di sản đặc biệt của Nhà hát Lớn Hà Nội và Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.