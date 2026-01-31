Nhà hát Lớn Hà Nội sống động trong đêm Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2026

Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (phường Cửa Nam, Hà Nội), diễn ra chương trình “Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2026” với chủ đề “Vibrant Light - Ánh sáng rực rỡ”, thu hút đông đảo người dân và du khách.
“Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2026” là chương trình văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn do Báo Nhân Dân phối hợp UBND TP Hà Nội tổ chức, chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chào Xuân Bính Ngọ 2026, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Đây là lần thứ hai chương trình được tổ chức, nằm trong khuôn khổ Lễ hội Ánh sáng quốc tế Hà Nội. Không chỉ là hoạt động nghệ thuật đầu năm, chương trình còn góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô - Thành phố Sáng tạo, thúc đẩy du lịch, kinh tế đêm và các ngành công nghiệp văn hóa.
Xuyên suốt đêm diễn, âm nhạc được kết hợp với ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại, tạo nên không gian thưởng thức đa giác quan. Các tiết mục được dàn dựng nhằm truyền tải thông điệp về những giá trị văn hóa bền vững, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết cộng đồng.
Chương trình được dẫn dắt qua 3 chương hồi, kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc cổ điển, dân gian và đương đại.
Điểm khác biệt rõ nét của “Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2026” so với năm trước nằm ở không gian tổ chức và phương thức dàn dựng. Nếu năm 2025 chương trình diễn ra tại khu vực hồ Tây với điểm nhấn là trình diễn drone kết hợp dàn nhạc giao hưởng, thì năm nay, toàn bộ hoạt động được đặt trong không gian kiến trúc di sản đặc biệt của Nhà hát Lớn Hà Nội và Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Trong chương trình, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật ý nghĩa được dàn dựng công phu, phối mới giàu nghệ thuật: “Lá cờ Đảng”, “Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi”, “Cung đàn mùa xuân”, “Em là mầm non của Đảng”, “Ca ngợi Tổ quốc”, “Bài ca Hồ Chí Minh”, “Kỷ nguyên hòa ca”, “Phố cổ”, “Nồng nàn Hà Nội”, “Giai điệu Việt Nam mình”, “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”, “Made in Vietnam”…
Dàn nghệ sĩ tiêu biểu, được yêu mến tham gia chương trình như Lam Trường, Trúc Nhân, Ca nương Kiều Anh, Phương Ly, Quân A.P, buitruonglinh, Đông Hùng, Hoàng Quyên, cùng các nghệ sĩ nhí Ali Thục Phương, Kim Cương, Đặng Kim Thiên Kim; nghệ sĩ guitar Cao Minh Đức, Đoàn nghệ thuật HT, Vũ đoàn Xtreme Power… góp phần đem lại sự thành công cho chương trình.
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một hệ thống công nghệ trình diễn quy mô lớn, phức hợp, có tính chuyển động cao được triển khai ngay tại mặt tiền Nhà hát Lớn Hà Nội.
Hệ thống LED lưới gắn ray trượt lập trình tự động cho phép kiến trúc di sản được “mở ra” theo từng lớp cảm xúc. Bên cạnh đó, sàn bay biểu diễn và các cấu trúc hình ảnh đưa lên không trung đã mở rộng không gian trình diễn, gia tăng chiều sâu thị giác và trải nghiệm của khán giả.
Các tiết mục biểu diễn đưa khán giả trải nghiệm trong không gian văn hóa từ truyền thống đến hiện đại.
Bình luận