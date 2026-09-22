Quang Hải chấn thương, HLV Kim Sang-sik gọi Minh Khoa lên tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Liên đoàn bóng dá Việt Nam (VFF) xác nhận triệu tập Võ Hoàng Minh Khoa lên đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ này thay thế Nguyễn Quang Hải, người vừa rút lui do chấn thương, không thể tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Võ Hoàng Minh Khoa là tiền vệ tài năng, đang mang băng đội trưởng của Becamex TP.HCM ở giải hạng Nhất Quốc gia. Minh Khoa từng được huấn luyện viên Kim Sang-sik trao cơ hội ở đội tuyển Việt Nam trước đây. Cầu thủ sinh năm 2001 là sự thay thế đáng chờ đợi cho Quang Hải - người thành công bậc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Võ Hoàng Minh Khoa được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

FIFA ASEAN Cup 2026 gồm 2 hạng đấu. Theo thông báo chính thức của FIFA, ở Division 1, bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Bangladesh, Malaysia và Singapore. Trong khi đó, bảng B quy tụ 4 đội tuyển gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Division 2 cũng được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm chủ nhà Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar và Brunei, còn bảng B có sự góp mặt của Campuchia, Lào và Timor Leste.

Các đội trong từng bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào trận chung kết của hạng đấu tương ứng để tranh chức vô địch. Riêng tại Hạng 1 diễn ra ở Indonesia, hai đội nhì bảng sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng ba.

Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng ở Indonesia đã được ấn định. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ lần lượt chạm trán với Philippines vào lúc 19h30 ngày 26/9 (Bandung), gặp Thái Lan vào lúc 19h30 ngày 29/9 và gặp Pakistan vào lúc 16h ngày 2/10 (Jakarta).