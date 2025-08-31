Quân nhân Nga, Lào, Campuchia chiêm ngưỡng UAV, tên lửa của Việt Nam

Khu trưng bày thành tựu của Bộ Quốc phòng tại triển lãm có không gian đặc biệt hấp dẫn ở cả khu vực trong nhà và ngoài trời, với nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại như: Xe tăng T-90S, tên lửa Scub-B, tổ hợp tên lửa S-125-VT, tổ hợp tên lửa trường Sơn, máy bay không người lái.