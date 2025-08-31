Quân nhân Nga, Lào, Campuchia chiêm ngưỡng UAV, tên lửa của Việt Nam

Sáng 31/8, các quân nhân thuộc khối diễu binh Nga, Lào, Campuchia đến tham quan khu trưng bày của Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Triển lãm Thành tựu Đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).
Đoàn lực lượng vũ trang Liên bang Nga sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 gồm 33 quân nhân.
Quân nhân Nga xem trưng bày ngoài trời vũ khí, khí tài của Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Khu trưng bày thành tựu của Bộ Quốc phòng tại triển lãm có không gian đặc biệt hấp dẫn ở cả khu vực trong nhà và ngoài trời, với nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại như: Xe tăng T-90S, tên lửa Scub-B, tổ hợp tên lửa S-125-VT, tổ hợp tên lửa trường Sơn, máy bay không người lái.
Đoàn lực lượng vũ trang Liên bang Nga giao lưu cùng người dân tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.
Khối Quân đội nhân dân Lào tham quan triển lãm.
Các quân nhân Lào tham quan khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại triển lãm.
120 quân nhân Campuchia cũng tham quan khu vực triển lãm của Bộ Quốc phòng.
Đoàn diễu binh của Campuchia tham quan khu trưng bày.
