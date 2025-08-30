Bước chân hùng dũng của đoàn quân nhân Nga trong buổi tổng duyệt A80

Sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình diễn ra chương trình tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80). Ngoài các đoàn khối trong nước, sự kiện có góp mặt của 4 khối quân đội nước ngoài gồm Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia.
Sự xuất hiện của đoàn quân nhân Liên bang Nga thu hút sự quan tâm đặc biệt tại buổi tổng duyệt sáng 30/8. Đây là lực lượng được Bộ Quốc phòng Nga cử sang Việt Nam theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Đoàn gồm 33 quân nhân trẻ, được tuyển chọn từ nhiều đơn vị, vùng miền trên khắp nước Nga.
33 tiêu binh thuộc Trung đoàn 154 Preobrazhensky – đơn vị danh dự của Quân đội Nga. Để được tuyển vào Trung đoàn lừng danh này, người lính phải đáp ứng những tiêu chuẩn rất khắt khe. Họ phải cao từ 185 đến 190 cm, vóc dáng cân đối, khuôn mặt nghiêm trang, ưa nhìn. Sức khỏe phải tuyệt đối tốt, thần kinh vững vàng để có thể đứng nghiêm hàng giờ liền trong nghi lễ.
Đội hình diễu binh mở đầu với Quốc kỳ Liên bang Nga, tiếp sau lần lượt là quân kỳ Lục quân, Không quân – Hàng không vũ trụ và Hải quân.
Các quân nhân Nga sải bước trên nền nhạc diễu binh Việt Nam. Họ đến Việt Nam từ ngày 20/8, trực tiếp tham gia hai buổi tổng hợp luyện tối 21/8, 24/8 và buổi sơ duyệt ngày 27/8, tại Quảng trường Ba Đình.
Bên cạnh đoàn Nga, Lễ kỷ niệm A80 còn có sự góp mặt của các khối quân đội Trung Quốc, Lào và Campuchia. (Trong ảnh là Khối Giải phóng nhân dân Trung Quốc).
Những bước chân mạnh mẽ, dứt khoát của các chiến sĩ Lào gợi nhớ tình đoàn kết đặc biệt Việt – Lào, trong khi hình ảnh đội hình Campuchia trang nghiêm, đồng đều là minh chứng cho tình hữu nghị láng giềng bền chặt.
Khối quân đội Campuchia tại buổi tổng duyệt sáng 30/8.
Sự hiện diện của 4 đoàn quân đội quốc tế tại Quảng trường Ba Đình không chỉ làm cho lễ diễu binh thêm phần trang trọng, mà còn gửi đi thông điệp về tình đoàn kết, hợp tác quốc phòng ngày càng khăng khít.
