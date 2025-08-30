Bước chân hùng dũng của đoàn quân nhân Nga trong buổi tổng duyệt A80

33 tiêu binh thuộc Trung đoàn 154 Preobrazhensky – đơn vị danh dự của Quân đội Nga. Để được tuyển vào Trung đoàn lừng danh này, người lính phải đáp ứng những tiêu chuẩn rất khắt khe. Họ phải cao từ 185 đến 190 cm, vóc dáng cân đối, khuôn mặt nghiêm trang, ưa nhìn. Sức khỏe phải tuyệt đối tốt, thần kinh vững vàng để có thể đứng nghiêm hàng giờ liền trong nghi lễ.