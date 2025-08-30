Quốc khánh 2-9

Quân nhân Trung Quốc lần đầu diễu binh tại Quảng trường Ba Đình

Thứ Bảy, 30/08/2025 11:31:00 +07:00

(VTC News) - 120 quân nhân đoàn Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện tại Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh A80.

Quân nhân Trung Quốc lần đầu diễu binh tại Quảng trường Ba Đình - 1

Sáng 30/8, buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia của hơn 16.300 quân nhân với 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an.

Quân nhân Trung Quốc lần đầu diễu binh tại Quảng trường Ba Đình - 2

Lần đầu tiên, 120 quân nhân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tham gia đội hình diễu binh A80.

Quân nhân Trung Quốc lần đầu diễu binh tại Quảng trường Ba Đình - 3
Quân nhân Trung Quốc lần đầu diễu binh tại Quảng trường Ba Đình - 4

Quân nhân Trung Quốc lần đầu diễu binh tại Quảng trường Ba Đình - 5

Đoàn cán bộ và chiến sĩ Trung Quốc gây chú ý bởi chiều cao nổi trội, trung bình trên 1,8m, đội hình đồng đều và ấn tượng.

Quân nhân Trung Quốc lần đầu diễu binh tại Quảng trường Ba Đình - 6

Hôm qua (29/8), 120 cán bộ, chiến sĩ Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đến Hà Nội bằng máy bay vận tải quân sự Y-20.

Quân nhân Trung Quốc lần đầu diễu binh tại Quảng trường Ba Đình - 7

Đội hình khối quân nhân Trung Quốc trong lễ tổng duyệt sáng nay.

Quân nhân Trung Quốc lần đầu diễu binh tại Quảng trường Ba Đình - 8

Quân nhân Trung Quốc trong khối tham gia diễu binh.

Quân nhân Trung Quốc lần đầu diễu binh tại Quảng trường Ba Đình - 9

Dịp 30/4, đoàn 118 quân nhân Trung Quốc cũng đến Việt Nam tham gia diễu binh 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, theo lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Quân nhân Trung Quốc lần đầu diễu binh tại Quảng trường Ba Đình - 10

Cùng với khối quân nhân Trung Quốc, trước đó 3 khối quân nhân quốc tế gồm: Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia đã có mặt tại Hà Nội tham gia lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80. Trong hình là khối quân nhân Nga trong buổi tổng duyệt sáng 30/8.

Quân nhân Trung Quốc lần đầu diễu binh tại Quảng trường Ba Đình - 11

Khối Quân đội nhân dân Lào tham gia diễu hành trên các tuyến phố chính của Hà Nội trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân.

Quân nhân Trung Quốc lần đầu diễu binh tại Quảng trường Ba Đình - 12

Các chiến sĩ thực hiện động tác vung tay dứt khoát, thể hiện tác phong kỷ luật đặc trưng của quân đội Campuchia.

Chuyên đề: 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Nam Nguyễn - Anh Tài - Viên Minh
Thêm thông tin
Bình luận
vtcnews.vn