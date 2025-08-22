Dàn khí tài hiện đại của Viettel lần đầu diễu binh tại Quảng trường Ba Đình

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn được cầu thành từ xe chỉ huy điều khiển, xe radar, xe bệ phóng, xe vận chuyển - nạp tên lửa và xe kiểm tra. Hệ thống radar của tổ hợp có tầm quét xa, cho phép theo dõi, chỉ thị mục tiêu với khả năng tiêu diệt tàu nổi, mục tiêu trên biển của đối phương. Đây là tổ hợp tên lửa bờ cơ động, có thể khai hỏa các loại đạn tên lửa hành trình đối hạm, với hỏa lực được điều khiển tập trung, tự động tính toán phần tử bắn và xác định quỹ đạo bay.