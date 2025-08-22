Dàn khí tài hiện đại của Viettel lần đầu diễu binh tại Quảng trường Ba Đình

Tối 21/8, các khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Ngoài 16.000 chiến sĩ thuộc 43 khối đi, 18 khối đứng, nhiều khí tài quân sự hiện đại trong biên chế Quân đội Nhân dân Việt Nam xuất hiện, nổi bật trong đó là dàn khí tài do Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và phát triển.
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn là một trong những vũ khí do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất tại Việt Nam, thuộc biên chế của lực lượng Pháo binh tên lửa bờ, Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn được cầu thành từ xe chỉ huy điều khiển, xe radar, xe bệ phóng, xe vận chuyển - nạp tên lửa và xe kiểm tra. Hệ thống radar của tổ hợp có tầm quét xa, cho phép theo dõi, chỉ thị mục tiêu với khả năng tiêu diệt tàu nổi, mục tiêu trên biển của đối phương. Đây là tổ hợp tên lửa bờ cơ động, có thể khai hỏa các loại đạn tên lửa hành trình đối hạm, với hỏa lực được điều khiển tập trung, tự động tính toán phần tử bắn và xác định quỹ đạo bay.
Trong đó, đạn tên lửa Sông Hồng là loại tên lửa hành trình cận âm. Việc đặt tên tổ hợp theo dãy núi Trường Sơn và đạn tên lửa theo dòng Sông Hồng mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: sự kết hợp giữa “núi và sông”, khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và biển đảo của Tổ quốc.
Tổ hợp S-125-VT do Viettel nghiên cứu, cải tiến, hiện đại hoá, vượt trội về khả năng cơ động, tiêu diệt mục tiêu xa hơn, hiệu quán chiến đấu tốt hơn.
Tổ hợp S-125-VT được cải tiến giúp cho thời gian triển khai chỉ khoảng 20 phút, trong khi phiên bản tiêu chuẩn tổ hợp Pechora là hơn 90 phút, điều này giúp cho S-125-VT cơ động trong trận địa tránh các đòn tấn ông, tập kích hỏa lực của đối phương.
Nhờ cải tiến hệ thống điều khiển, S-125-VT có thể dẫn cùng lúc 2 đạn tên lửa vào 2 mục tiêu cùng lúc, tỷ lệ đánh trúng mục tiêu máy bay chiến thuật lên tới 90%. Ngoài dãn đường và giám sát bằng radar, S-125-VT cũng được tích hợp khối quan sát quang - điện tử giúp phát hiện và khoá các mục tiêu bay thấp trong trường hợp bị chế áp hoàn toàn.
Ba mẫu UAV hiện đại do Viettel nghiên cứu sản xuất gồm UAV trinh sát, UAV đa năng, UAV cảm tử có thể trang bị vũ khí chiến đấu, đặc biệt khi được trang bị AI vũ khí có độ chính xác cao hơn.
Dòng UAV trinh sát do Viettel sản xuất có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, được trang bị camera trinh sát hiện đại, với khả năng tự động trinh sát, giám sát các loại mục tiêu khác nhau từ trên mặt đất và trên biển.
Mẫu UAV cảm tử VU-C2 với chiều ngang 1,5m, dài 1,1m, trọng lượng cất cánh tối đa 8kg, thời gian hoạt động liên tục 40 phút, tốc độ tấn công mục tiêu tối đa lên đến hơn 130km/h. Mẫu UAV được trang bị đầu đạn, camera cảm biến, tích hợp AI, có khả năng tự tìm kiếm, phát hiện và khóa mục tiêu tự động hoàn toàn, tấn công mục tiêu khi có lệnh của người chỉ huy.
Hai tổ hợp radar hiện đại do Viettel nghiên cứu và phát triển gồm: tổ hợp radar bắt thấp VRS-2DM được thiết kế chuyên biệt để phát hiện, theo dõi mục tiêu bay thấp, vũ khí có khả năng tàng hình; tổ hợp VRS-MRS ba tọa độ mang lại khả năng xác định chính xác vị trí mục tiêu theo ba tham số, cự ly, phương vị và độ cao, nâng cao hiệu quả cảnh giới kiểm soát bầu trời.
Tiếp nối là đội hình xe thông tin liên lạc - “mạch máu” thông tin cho toàn bộ lực lượng, góp phần nâng cao hiệp đồng sức mạnh chiến đấu tổng hợp.
