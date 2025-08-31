Đoàn quân đội các nước tham gia diễu binh, diễu hành vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VTC News) -

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng các nước Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia cử các đoàn quân nhân sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Sáng 31/8, các đoàn đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn Lực lượng vũ trang Liên bang Nga vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Đoàn Lực lượng vũ trang Liên bang Nga gồm 33 quân nhân, tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) trưa 20/8. Đây là các quân nhân thuộc biên chế của Trung đoàn chỉ huy số 154 Preobrazhensky, đơn vị đặc biệt có lịch sử truyền thống gắn liền với Trung đoàn Preobrazhensky huyền thoại, biểu tượng của vinh quang và danh dự quân đội Nga.

Trung đoàn chỉ huy số 154 Preobrazhensky đảm nhiệm các nhiệm vụ nghi lễ, tổ chức đội danh dự đón tiếp nguyên thủ các quốc gia và tham gia vào những cuộc duyệt binh lớn trong các sự kiện trọng đại của đất nước.

Đoàn Quân đội Nhân dân Lào vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Đoàn Quân đội Nhân dân Lào tới Việt Nam ngày 16/8 qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) và cơ động ra Hà Nội.

Đoàn gồm 120 quân nhân, trong đó có 20 quân nhân từng tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) của Việt Nam, 49 quân nhân trong khối tham gia Lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945-9/5/2025) tại Liên bang Nga.

Đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia gồm 120 quân nhân, đến Việt Nam ngày 15/8 qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), sau đó cơ động tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để di chuyển ra Hà Nội.

Cùng với sự góp mặt của đoàn Quân đội nhân dân Lào, sự hiện diện của đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia tại lễ kỷ niệm năm nay mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự trân trọng của Việt Nam đối với mối quan hệ đoàn kết chiến đấu đặc biệt, liên minh chiến đấu thủy chung, son sắt giữa 3 nước Đông Dương trong sự nghiệp đấu tranh, giành độc lập và xây dựng Tổ quốc của mỗi nước.

Đoàn Tuỳ viên quốc phòng các nước tại Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Cũng trong sáng 31/8, đoàn Tuỳ viên quốc phòng các nước tại Việt Nam tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.