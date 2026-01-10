Quân khu 5 hoàn thành 'Chiến dịch Quang Trung'

Sáng nay (10/1), tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, Quân khu 5 tổ chức bàn giao nhà đợt 2 của "Chiến dịch Quang Trung”, qua đó, hoàn thành chiến dịch sau hơn 1 tháng triển khai, sớm hơn 5 ngày so với thời gian Thủ tướng giao.

Quân khu 5 đã hoàn thành và bàn giao 610 căn nhà mới trong "Chiến dịch Quang Trung"

Trong căn nhà vừa được bàn giao, bà Nguyễn Thị Hạnh, xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk xúc động: “Mừng ơi là mừng. Bữa nay ngày tốt, tui dọn đồ vô để làm lễ luôn, sau đó ngủ trong này, không còn phải ngủ nhờ nhà bạt của Bộ đội nữa”.

Hoàn thành toàn bộ 610 căn nhà mới và 314 căn nhà sửa chữa, Quân khu 5 khép lại “Chiến dịch Quang Trung” trong niềm vui của người dân vùng lũ, để lại dấu ấn đậm nét về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Các cán bộ, chiến sĩ đã có mặt lúc khó khăn nhất, sát cánh cùng Nhân dân vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống.

Bộ đội Quân khu 5 và Bộ đội tỉnh Đắk Lắk chia vui với bà con nhân dân địa phương vùng lũ khi nhận nhà mới.

Cùng với dựng lại nhà ở, trong quá trình triển khai chiến dịch, các đơn vị của Quân khu 5 còn giúp địa phương khắc phục hàng chục km kênh mương, dọn vệ sinh môi trường, sửa chữa trường học, nhà văn hóa, thu gom rác thải, hỗ trợ đời sống.

Nhiều đơn vị còn trao tặng các vật dụng thiết yếu như giường, nồi cơm điện, tivi, bàn ghế… để bà con có điều kiện sinh hoạt đầy đủ hơn trong ngôi nhà mới.

Đại tá Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 khẳng định, việc hoàn thành sớm “Chiến dịch Quang Trung” là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của toàn lực lượng.

Với tinh thần ‘làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm’, ‘mưa không nghỉ, việc không dừng’, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 coi việc giúp nhân dân dựng lại nhà sau bão lũ là mệnh lệnh từ trái tim. Những mái nhà hoàn thành hôm nay không chỉ là công trình xây dựng, mà còn là niềm tin, là tình cảm quân – dân được bồi đắp trong gian khó.

“Chiến dịch Quang Trung khẳng định là chiến dịch không tiếng súng nhưng phải chiến thắng như Thủ tướng Chính phủ quán triệt. Đây là mệnh lệnh từ trái tim, cho nên cán bộ, chiến sĩ không quản ngày nắng, ngày mưa, ngày lễ, ngày tết, kể cả làm ban đêm, để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đúng tiến độ của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, của Thủ tướng Chính phủ", Đại tá Cao Văn Mười cho hay.