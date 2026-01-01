Chiến dịch Quang Trung: Bộ đội ‘gác’ Tết cho mình, dựng Tết cho dân

Bộ đội làm xuyên Tết Dương lịch, đẩy nhanh tiến độ dựng nhà cho người dân rốn lũ Gia Lai
Khi người dân bước vào ngày nghỉ đầu tiên trong dịp Tết Dương lịch 2026 thì tại các ngôi làng giữa đầm nước mặn Gia Lai cũng rộn ràng theo cách riêng, đó là tiếng cười giòn, tiếng xẻng và tiếng bước chân dồn dập của hàng trăm cán bộ, chiến sỹ trong "Chiến dịch Quang Trung" đang miệt mài ngày đêm giúp dân dựng lại nhà bị thiệt hại sau cơn bão lũ.
Dưới lá cờ tổ quốc và những tấm băng rôn rực đỏ, cán bộ, chiến sỹ đến từ các Trung đoàn 351, Tiểu đoàn 355 (Vùng 3 Hải quân); Trung đoàn 739 ( Bộ CHQS tỉnh Gia Lai), Tiểu đoàn 7 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34)...thoăn thoắt tay bay, tay xẻng hoàn thành các công đoạn cuối của ngôi nhà mới.
Tại thôn Kim Đông (xã Tuy Phước Đông), hàng chục cán bộ, chiến sỹ Vùng 3 Hải quân vẫn cần mẫn chạy đua với thời gian, gác lại giờ nghỉ trong ngày Tết Dương lịch chỉ mong sớm hoàn thành nhà cho dân, sớm ổn định cuộc sống.
Ngày đầu năm mới nhưng cán bộ, chiến sỹ Vùng 3 Hải quân là trên "đại công trường" Chiến dịch Quang Trung.
Những ngày này, không kể ngày đêm, mưa rào hay nắng gắt, màu áo xanh lính hòa chung với màu xanh nền trời, màu cờ đỏ sao vàng.
Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật vùng 3 Hải quân chia sẻ, đây có lẽ là một kỷ niệm khó quên đối với cán bộ, chiến sỹ của đơn vị. Hạnh phúc riêng của người lính thì có thể đợi, nhưng mái nhà của dân thì không thể chờ lâu hơn được nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn, một Tuy Phước Đông tan hoang với những mái nhà đổ nát đang được hồi sinh một cách thần tốc.
Tại bến đò Phước Sơn (xã Tuy Phước Đông), hàng chục cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 7 (Bộ Tham mưu - Quân đoàn 34) ngayf đầu tiên của năm 2026 vẫn miệt mài vác từng tấm tôn, thanh sắt xà gồ bỏ lên thuyền để vận chuyển qua bên Cồn Chim (thôn Vinh Quang) dựng lại nhà cho 8 hộ dân.
Dưới cái nắng gắt gỏng của vùng đất mặn tại Gia Lai, gương mặt của các chiến sỹ trẻ sạm đi và ướt đẫm mồ hôi.
Không ngày nghỉ, ngày Tết, người dân bao đời sống trên đầm nước mặn Cồn Chim chỉ thấy sự quyết tâm, kiên trì cao độ trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp của hàng chục cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 34.
Với họ, mỗi giờ mỗi phút, mỗi viên gạch, tấm tôn hay bao xi măng được vận chuyển qua sông chính là điểm tựa lớn để người dân vượt qua và sớm ổn định cuộc sống sau cơn bão lũ.
Mục tiêu của cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 7 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) là trong vòng 4 ngày nghỉ lễ Tết dương hoàn thành việc tập kết vật liệu xây dựng giai đoạn cuối sang bờ bên kia để giúp 8 hộ dân có nhà đổ sập sớm có nhà mới, ổn định cuộc sống.
Thượng sỹ Hoàng Thanh Bình (Chiến sỹ Tiểu đoàn 7) chia sẻ: "Chúng em về Cồn Chim sau cơn bão lũ lịch sử, chứng kiến nơi đây bị chia cắt bởi bùn đất và những ngôi nhà đổ nát. Chính vì vậy đơn vị em đã đẩy nhanh cường độ làm việc, không làm việc theo giờ hành chính mà làm theo "giờ dân cần". Không cần nghỉ Tết, chỉ cần nhà dân sớm hoàn thành là tụi em vui lên"
Tương tự, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 739 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm, nhẫn nại trong ngày đầu năm để đưa từng chuyến ghe nặng gạch đá giữa vùng nước thủy triều lên rồi rút, vùng đá ngầm để qua bên kia bờ dựng nhà cho dân.
Không có phương tiện hiện đại, đối diện thủy triều lên xuống trong ngày, tất cả gạch, cát, xi măng đều được đôi bàn tay các anh vác lên ghe, đưa qua những con đầm nước mặn miền sông nước xã Tuy Phước Đông.
Mỗi ngôi nhà trong Chiến dịch Quang Trung không chỉ được xây bằng gạch đá, mà còn bằng tình quân dân trong mỗi chuyến ghe vượt sông nước của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 739 trong ngày Tết dương.
Ngày đầu năm 2026 ở vùng lũ không rộn ràng, nhưng không buồn. Nó được tạo nên từ những việc rất cụ thể: một mái nhà xong sớm hơn dự kiến, một gia đình được dọn vào chỗ ở mới, một đứa trẻ có chỗ ngủ khô ráo.
