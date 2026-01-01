Chiến dịch Quang Trung: Bộ đội ‘gác’ Tết cho mình, dựng Tết cho dân

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật vùng 3 Hải quân​ chia sẻ, đây có lẽ là một kỷ niệm khó quên đối với cán bộ, chiến sỹ của đơn vị. Hạnh phúc riêng của người lính thì có thể đợi, nhưng mái nhà của dân thì không thể chờ lâu hơn được nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn, một Tuy Phước Đông tan hoang với những mái nhà đổ nát đang được hồi sinh một cách thần tốc.