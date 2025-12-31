Chiến dịch Quang Trung: Những 'thợ xây' chở vật liệu vượt sông, xây nhà giúp dân

Bộ đội mang gạch đá vượt sông nước, xây mái ấm cho đồng bào Gia Lai sau lũ
Trong thười tiết nắng mưa thất thường của dải đất miền Trung, hình ảnh những cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 739 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) trong "Chiến dịch Quang Trung" vẫn thầm lặng, vững vàng lội bùn, đẩy ghe xuồng vận chuyển vật liệu xây dựng vượt sông xây nhà cho người dân Gia Lai bị thiệt hại trong đợt lũ lụt lịch sử hồi tháng 11 vừa qua.
Không có phương tiện hiện đại, đối diện thủy triều lên xuống trong ngày, tất cả gạch, cát, xi măng đều được đôi bàn tay các anh vác lên ghe, đưa qua những con đầm nước mặn miền sông nước xã Tuy Phước Đông.
Mỗi ngày các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 739 vận chuyển hàng trăm chuyến ghe thuyền xi măng, gạch, thép, xà gồ,... xây nhà suốt ngày đêm để người dân có nhà mới trước 15/1/2026.
Thuyền của người dân thôn Kim Đông (xã Tuy Phước Đông) để tổ chức vận chuyển cả ngày lẫn đêm.
Mỗi ngôi nhà trong Chiến dịch Quang Trung không chỉ được xây bằng gạch đá, mà còn bằng tình quân dân trong mỗi chuyến ghe vượt sông nước.
Do các lối đi vào ngôi làng giữa đầm nước mặn đầy bùn cát lún nên khi vật liệu vào tới bờ phải dùng sức người để khuân vác.
Mỗi ngày bên bến nước đều in bóng các chiến sỹ lao động hăng say, những chiếc ghe nhỏ chất đầy vật liệu xây dựng.
Dù trời mưa hay nắng, những "thợ xây" mặc áo lính vẫn có mặt đều đặn trên những công trình.
Lội nước vận chuyển vật liệu không đơn giản, nếu không khéo léo, cả ghe vật liệu nhất là xi măng có thể bị nhấn chìm và không thể cứu vãn.
Chiến sĩ Nguyễn Quý Dương (Trung đoàn 739, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) chia sẻ, nước ở đầm Thị Nại lên xuống mỗi giờ và có cả đá ngầm nên mỗi chuyến ghe không chở được nhiều vật liệu, thay vào đó đơn vị sẽ tổ chức đi nhiều chuyến để đảm bảo an toàn.
Thiếu tá Nguyễn Lực, Trợ lý Ban Hậu cần - Kỹ Thuật (Trung đoàn 739, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) cho biết: "Đối với chúng tôi, Chiến dịch Quang Trung không có khái niệm thời gian hành chính, để kịp tiến độ cho người dân ổn định cuộc sống và có nhà mới trước Tết Nguyên đán, đơn vị đã "vượt nắng, thắng mưa", làm việc xuyên ngày nghỉ, thậm chí là lễ tết".
Thành quả của những ngày lao động miệt mài là những ngôi nhà được xây chắc chắn.
Xã Tuy Phước Đông nằm trong vùng hạ lưu sông Kôn, thường xuyên bị ngập úng, được xem là rốn lũ của tỉnh, có hệ thống kênh mương, đê bao phức tạp và nhiều thôn trũng thấp.
