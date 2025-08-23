Quân đội Thái Lan và Campuchia tái khẳng định cam kết ngừng bắn và thúc đẩy hợp tác

Tướng Amarit Boonsuya, Tư lệnh Quân khu 1 của Thái Lan hôm qua đã thông báo về kết quả cuộc họp Ủy ban biên giới khu vực (RBC) với Quân khu 5 của Campuchia. Theo đó, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, cam kết thực hiện Thỏa thuận 13 điểm về thực thi lệnh ngừng bắn, duy trì hòa bình tại khu vực. Thỏa thuận này Thái Lan và Campuchia đã đạt được trong phiên họp Ủy ban biên giới chung (GBC) vào ngày 07/8 tại Malaysia.

Ủy ban biên giới khu vực giữa Quân khu 1 của Thái Lan và Quân khu 5 của Campuchia. (Nguồn: Bangkok Post)

Quân khu 1 của Thái Lan và Quân khu 5 của Campuchia cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong vấn đề rà phá bom mìn vì mục đích nhân đạo cũng như phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là các đường dây lừa đảo trực tuyến. Đặc biệt, hai bên nhất trí thành lập một ủy ban và một nhóm điều phối chung để nâng cao hiệu quả giải quyết các vấn đề phát sinh trên thực địa.

Quân khu 1 của Thái Lan hộ tống nhóm quan sát tạm thời (IOT) đến thực hiện nhiệm vụ ở tỉnh Sa Kaeo. (Nguồn: The Nation)

Tướng Winthai Suvaree, Người Phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan hôm qua cũng khẳng định, cuộc họp giữa Quân khu 1 của Thái Lan và Quân khu 5 của Campuchia diễn ra tốt đẹp. Hai bên cùng thể hiện cam kết duy trì hòa bình và đảm bảo an ninh tại khu vực biên giới, hướng tới thực hiện các giải pháp thực chất để giải quyết những vấn đề cùng quan tâm.

Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày hôm qua, Quân khu 1 của Thái Lan đã hộ tống nhóm quan sát tạm thời (IOT) gồm tùy viên quân sự các nước ASEAN đến tỉnh Sa Kaeo để thực hiện nhiệm vụ giám sát thực địa, củng cố lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia.

Thời gian gần đây, tình hình tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia đang từng bước được cải thiện. Quân đội Thái Lan và quân đội Campuchia tiếp tục phối hợp tổ chức một loạt các cuộc đối thoại song phương để thảo luận và phối hợp triển khai thỏa thuận ngừng bắn. Theo đó, vào cuối tháng 8/2025, Chỉ huy quân khu 2 của Thái Lan và Chỉ huy Quân khu 4 của Campuchia dự kiến sẽ tổ chức họp Ủy ban biên giới khu vực (RBC). Đầu tháng 9/2025, hai nước dự kiến họp Ủy ban biên giới chung (GBC) cấp Bộ trưởng Quốc phòng tại Campuchia.