Quân đội huy động trực thăng bảo đảm an ninh cho Đại hội XIV của Đảng

(VTC News) -

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân và Sư đoàn 371, chiều 9/1, 6 tổ bay trực thăng của Trung đoàn 916 đã cơ động chuyển sân từ sân bay Hòa Lạc về sân bay Gia Lâm (Hà Nội), sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho Đại hội XIV của Đảng.

Một trong sau tổ bay cất cánh từ sân bay Hòa Lạc về sân bay Gia Lâm trong chiều 9/1. (Ảnh: Trung đoàn 916)

Sau khi khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị, các tổ bay cất cánh từ sân bay Hòa Lạc và hạ cánh tại sân bay Gia Lâm vào khoảng 17h ngày 9/1. Các lực lượng đảm bảo của Trung đoàn 916 phục vụ hoạt động bay cũng sẽ cơ động về sân bay Gia Lâm bằng đường bộ.

Các phi công và tổ bay được lựa chọn đều nhiều kinh nghiệm và số giờ bay tích lũy cao. Đây cũng là các tổ bay thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ đặc biệt trong thời gian qua.

Cũng trong ngày 9/1, tại Lữ đoàn 971, Cục Xe máy - Vận tải (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) tổ chức khai mạc tập huấn lái xe phục vụ đưa, đón đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật động viên các chiến sĩ tham gia tập huấn, huấn luyện lái xe thực hiện nhiệm vụ.

Cục Xe máy - Vận tải được giao nhiệm vụ tập huấn lái xe đưa đón đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng với mục đích huấn luyện cho cán bộ, lái xe xác định rõ nhiệm vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; tinh thần cảnh giác, bảo đảm an ninh, an toàn; nâng cao khả năng chỉ huy điều hành; phối hợp hiệp đồng; kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ; lái xe trong đội hình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tham dự tập huấn có 275 cán bộ, chiến sĩ lái xe, thợ sửa chữa trong toàn quân.

Nội dung tập huấn gồm: các quy định bảo đảm an ninh, an toàn; huấn luyện điều lệnh, lễ tiết tác phong quân nhân; động tác chỉ huy, điều hành phương tiện của người chỉ huy; công tác thông tin tín hiệu chỉ huy đội hình hành quân; Luật Giao thông đường bộ; kỹ năng, quy định lái xe trong địa hình thành phố có mật độ giao thông cao, điều kiện thời tiết khác nhau; lái xe trong đội hình có xe dẫn đoàn; quy định đối với cán bộ, lái xe thực hiện nhiệm vụ đưa, đón đại biểu.