Bộ trưởng Quốc phòng: Chủ động ngăn chặn, đánh bại mọi hình thái chiến tranh

(VTC News) -

Sáng 14/8, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam – 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc”.

Quang cảnh Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: “80 năm ngày truyền thống (7/9/1945 – 7/9/2025) là dịp để ôn lại chặng đường hình thành, chiến đấu, trưởng thành của Bộ Tổng Tham mưu, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng yếu trong giai đoạn phát triển, khi đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình”.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định đường lối, chủ trương, lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói chung và đối với Bộ Tổng Tham mưu nói riêng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đó cũng là nhân tố quyết định sự phát triển vững mạnh và những thắng lợi to lớn của Bộ Tổng Tham mưu trong suốt 80 năm qua.

Bộ trưởng Quốc Phòng nhấn mạnh Hội thảo cần tập trung phân tích, khẳng định và tôn vinh những chiến công oanh liệt, những đóng góp xuất sắc của Bộ Tổng Tham mưu, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát huy truyền thống vẻ vang đó, Bộ Tổng Tham mưu cần quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ; có tư duy, tầm nhìn chiến lược, nhạy bén, sắc sảo, linh hoạt trong chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo, xử lý tình hình và có trình độ, năng lực tham mưu, chỉ huy, triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và toàn quân.

Cùng với đó làm sáng tỏ những vấn đề mới đặt ra đối với Bộ Tổng Tham mưu trong tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; lực lượng dự bị động viên hùng hậu; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo, sẵn sàng chiến đấu; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi và đối phó thắng lợi với mọi tình huống, đánh bại mọi hình thái chiến tranh xâm lược của địch (nếu xảy ra).

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Bộ cần tham mưu, đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi những chủ trương lớn của Đảng về nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tham mưu xây dựng cơ quan quân sự địa phương và khu vực phòng thủ, thế trận phòng thủ quân khu và cả nước phù hợp với cuộc cách mạng sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đúc rút, phân tích làm sâu sắc hơn những kinh nghiệm và bài học lịch sử có thể vận dụng, phát huy trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói chung; xây dựng cơ quan tham mưu chiến lược và hệ thống cơ quan tham mưu các cấp trong Quân đội nói riêng, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang có sự chuyển biến nhanh, phức tạp, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với định hướng chiến lược rõ ràng và tầm nhìn dài hạn, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia và bảo đảm môi trường hòa bình để đất nước phát triển.

Trước đó, trong phần phát biểu khai mạc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhắc lại dấu mốc lịch sử: "Từ những ngày đầu đầy gian khó, Bộ Tổng Tham mưu đã từng bước trưởng thành, trở thành lực lượng tham mưu chiến lược của quân đội. Thành lập ngày 7/9/1945 theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cơ quan nhanh chóng rút kinh nghiệm, kiện toàn tổ chức, củng cố lực lượng.

Dù đối mặt muôn vàn thử thách, với ý chí kiên cường và nỗ lực bền bỉ, Bộ Tổng Tham mưu đã hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ tham mưu viên vững vàng, trở thành chỗ dựa quan trọng trong sự nghiệp chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc".

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo.

Sau ngày đất nước thống nhất, Bộ Tổng Tham mưu đã tham mưu chiến lược quốc phòng toàn dân, chỉ đạo lực lượng vũ trang ứng phó linh hoạt với các tình huống; đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế như giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng và tăng cường hợp tác với Lào.

Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, Bộ Tổng Tham mưu tập trung xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các vấn đề quốc phòng - an ninh; đồng thời đẩy mạnh hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng.

Đến nay, Bộ Tổng Tham mưu đã xây dựng và gìn giữ truyền thống vẻ vang: “Trung thành – mưu lược, tận tụy – sáng tạo, đoàn kết – hiệp đồng, quyết chiến – quyết thắng”. Đây không chỉ là di sản lịch sử quý báu mà còn là kim chỉ nam hành động cho các thế hệ hôm nay và mai sau.