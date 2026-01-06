Lực lượng công an và khí tài hiện đại diễn tập bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Lực lượng Công an Thủ đô tham gia duyệt đội ngũ với đội hình nghiêm chỉnh, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là hoạt động quan trọng nhằm rà soát công tác tổ chức, đội hình, điều lệnh cũng như khả năng phối hợp giữa các lực lượng trước khi chính thức tổ chức Lễ xuất quân bảo vệ sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.