Lực lượng công an và khí tài hiện đại diễn tập bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Sáng 6/1, tại quảng trường trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức sơ duyệt Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Lực lượng Công an Thủ đô tham gia duyệt đội ngũ với đội hình nghiêm chỉnh, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là hoạt động quan trọng nhằm rà soát công tác tổ chức, đội hình, điều lệnh cũng như khả năng phối hợp giữa các lực lượng trước khi chính thức tổ chức Lễ xuất quân bảo vệ sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Mở đầu đội hình diễu hành là xe chỉ huy và xe quân kỳ, tiếp đó là các khối lực lượng lần lượt tiến vào khu vực duyệt đội ngũ theo đội hình thống nhất, động tác chuẩn xác.
Các bước chân đều, dứt khoát, đội hình ngay ngắn phản ánh rõ tinh thần kỷ luật, chính quy của lực lượng Công an Nhân dân nói chung và Công an Thủ đô nói riêng.
Trong các khối tham gia, hình ảnh khối nữ Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội để lại nhiều dấu ấn.
Có mặt từ sớm để tập luyện và tham gia sơ duyệt, các nữ chiến sĩ thực hiện nghiêm túc từng động tác điều lệnh, giữ đội hình chuẩn mực, tác phong gọn gàng.
Dù điều kiện thời tiết buổi sáng mùa đông rất lạnh, các cán bộ, chiến sĩ vẫn tập trung cao độ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Bên cạnh khối nữ Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội còn tham gia sơ duyệt với nhiều lực lượng khác như công an xã, phường; lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; lực lượng An ninh; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.
Mỗi khối lực lượng đảm nhiệm một nhiệm vụ riêng, song đều có vai trò quan trọng trong thế trận bảo vệ an ninh, trật tự, đặc biệt là trong các sự kiện chính trị lớn.
Cảnh sát PCCC & CNCH CATP Hà Nội tham gia buổi sơ duyệt.
Khối nam sĩ quan An ninh Công an Thủ đô tham gia duyệt đội ngũ.
Lực lượng Không quân CAND tham gia duyệt đội ngũ.
Cảnh sát cơ động kỵ binh tham gia duyệt đội ngũ.
Lực lượng Công an Nhân dân quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Bình luận