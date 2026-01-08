Hàng nghìn cảnh sát và dàn khí tài hiện đại sẵn sàng tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Sáng 8/1, tại Hà Nội, Bộ Công an và các lực lượng của Công an TP Hà Nội tổ chức tổng duyệt diễn tập phương án bảo vệ an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tham gia tổng duyệt có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội. Đây là buổi luyện tập, duyệt đội hình, đội ngũ đầu tiên nhằm chuẩn bị cho Lễ xuất quân và diễn tập chính thức, dự kiến diễn ra ngày 10/1.
Đội hình xe chỉ huy dẫn đầu các lực lượng trong buổi tổng duyệt.
Các lực lượng đã trải qua hơn 20 ngày tập luyện liên tục, nghiêm túc dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia về điều lệnh, quân sự, võ thuật và công tác chính trị, bảo đảm các khối diễu duyệt đồng đều, chính xác.
Lực lượng Công an Nhân dân tham gia buổi tổng duyệt.
Khối nữ Cảnh sát giao thông tham gia tổng duyệt.
Lượng lượng cảnh sát cơ động tại buổi tổng duyệt.
Lực lượng cảnh vệ, bảo vệ yếu nhân tham gia lễ tổng duyệt.
Lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh cùng tham gia bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tại buổi tổng duyệt, nhiều phương tiện, khí tài hiện đại của lực lượng Công an được huy động. Trong ảnh là đoàn xe dẫn đường của lực lượng cảnh sát giao thông sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong kỳ đại hội tới.
Dàn xe mô tô dẫn đoàn trong buổi tổng duyệt.
Khối xe đặc chủng của Cảnh sát cơ động.
Lực lượng CAND trang bị các phương tiện đa dạng chủng loại, thiết bị hiện đại, góp phần hoàn thành nhiệm vụ trong mọi điều kiện thời tiết, địa hình.
Nữ chiến sĩ CAND chào nghiêm trang từ một phương tiện bọc thép hiện đại.
Các nữ cảnh vệ (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) có nhiệm vụ tiếp cận, trực tiếp bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam
Theo kế hoạch, sau buổi tổng duyệt, Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra vào ngày 10/1 tại khu vực Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).
