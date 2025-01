Qualcomm ngầm thông báo về 'bộ não' trong dòng Galaxy S25 sắp ra mắt

(VTC News) -

Trước thông báo về sự kiện Samsung ra mắt thế hệ dòng Galaxy S25, thì không lâu sau đó trên nền tảng mạng xã hội X (trước là Twitter), trang chính thức của Snapdragon đã chia sẻ lại bài đăng của Samsung kèm theo lời nhắn "See you there" (tạm dịch: Hẹn gặp lại bạn ở đó).

Đây được xem là động thái ngầm khẳng định sự hiện diện của chip Snapdragon của Qualcomm sẽ có trong dòng Galaxy S25.

Vào thời điểm cuối tháng 10/2024, tại Hội nghị thượng đỉnh Snapdragon 2024 ở Hawaii, Qualcomm giới thiệu bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite (tên chính thức của Snapdragon 8 Gen 4). Con chip này mang đến cho thị trường nhiều thông số ấn tượng với những bước tiến vượt bậc về hiệu năng di động, gaming, chụp ảnh và trí tuệ nhân tạo.

Động thái bất ngờ của Snapdragon khi Samsung công bố thông tin sắp ra mắt dòng điện thoại cao cấp Galaxy S25. (Ảnh: chụp màn hình)

Snapdragon 8 Elite là phiên bản mới nhất trong dòng Snapdragon - dòng chip sử dụng thiết kế Oryon nội bộ và cho tốc độ nhanh hơn 45% cũng như tiết kiệm năng lượng hơn thế hệ trước.

Chip Snapdragon 8 Elite được sản xuất trên tiến trình 3nm, bao gồm hai lõi xung nhịp 4.32GHz và 6 lõi xung nhịp 3.53GHz, GPU Adreno 830.

Điểm đáng chú ý của dòng chip mới là khả năng chạy phần mềm AI ngay trên thiết bị đạt bước tiến nhảy vọt, thay vì truy cập dịch vụ trên máy chủ từ xa, việc phản hồi sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Ngoài việc "ngầm ám chỉ" của Qualcomm về trang bị Snapdragon 8 Elite trên Galaxy S25, các dòng sản phẩm smartphone khác như: OnePlus 13, Xiaomi 15, Honor Magic 7 Pro và Realme GT 7 Pro cũng sẽ trang bị con chip này.

Snapdragon 8 Elite mang đến khả năng chạy phần mềm AI ngay trên thiết bị.

Cũng vào thời điểm nhiều người dùng mong muốn Snapdragon 8 Elite được trang bị trên Galaxy S25, thì dòng chip Exynos "cây nhà lá vườn" của Samsung lại không mang lại nhiều thông tin tích cực, khi được đồn đoán khó có mặt trên Galaxy S seri năm nay.

Nguyên nhân được cho là do tỷ lệ sản xuất thành công của chip Exynos 2500 chỉ đạt 55%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu là 70%. Tỷ lệ sản xuất thành công (yield rate) là tỷ lệ phần trăm của các chip hoạt động được sản xuất từ một tấm wafer so với số lượng tối đa các chip có thể được sản xuất. Đây là chỉ số quan trọng đo lường hiệu quả của quá trình sản xuất.