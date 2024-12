Dân mạng chán nản vì thiết kế của dòng Samsung Galaxy S25

(VTC News) -

Sự kiện Unpacked sắp tới của Samsung dường như không còn nhiều bất ngờ khi hàng loạt thông tin về dòng Galaxy S25 đã bị rò rỉ. Tuy nhiên, lần này không chỉ dừng ở tin đồn: Dbrand, thương hiệu phụ kiện nổi tiếng, vừa công khai loạt hình ảnh render của Galaxy S25 trên trang web của mình, cho thấy thiết kế chi tiết cùng các mẫu ốp lưng tùy chỉnh.

Thiết kế của dòng Galaxy S25 được đánh giá là quen thuộc, thậm chí có phần quá quen thuộc. Phiên bản tiêu chuẩn và bản Plus của Galaxy S25 gần như không có sự khác biệt so với nhau, cũng như so với các mẫu Galaxy S24 và Galaxy S23 trước đó. Thêm vào đó, thiết kế này còn mang nhiều nét tương đồng với các dòng Galaxy A và M.

Ảnh render Samsung Galaxy S25 và S25 Plus. (Ảnh: Digital Trends)

Phiên bản Ultra của Galaxy S25 có sự thay đổi lớn nhất trong thiết kế, khi từ bỏ các góc sắc nét đặc trưng để chuyển sang phong cách bo tròn nhẹ nhàng hơn. Dù không sở hữu bo góc nổi bật như các thiết bị của Apple như iPhone, iPad hay Mac trong nhiều năm qua, Galaxy S25 Ultra vẫn tạo được dấu ấn riêng.

Nhưng còn các yếu tố như thiết kế cụm camera, thẩm mỹ màn hình và bố cục cổng kết nối lẫn nút bấm đều không mang lại sự nổi bật. Điểm nhấn duy nhất có thể nằm ở bảng màu mới trên mặt kính sau. Còn về tính năng sạc không dây Qi 2 với cơ chế từ tính, hiện tại thông tin rò rỉ vẫn chưa thống nhất về sự xuất hiện của tiện ích này.

Theo nguồn tin rò rỉ IceUniverse, trong số các tùy chọn màu mới sẽ có tông màu xanh bụi.

Thiết kế bảo thủ của Samsung đã trở thành chủ đề tranh cãi trong cộng đồng người dùng. Trên các diễn đàn như Reddit và cộng đồng chính thức của Samsung, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra.

“Ít nhất thì Samsung không sao chép hãng mà ai cũng biết là ai đó (Apple), giống như mọi hãng khác”, một bình luận trên Reddit cho rằng đây là điểm cộng.

Màu xanh mới của Samsung Galaxy S25 Ultra. (Ảnh: Digital Trends)

Tuy nhiên, không phải tất cả đều đồng tình. Một bộ phận người dùng kỳ vọng những thiết kế nổi bật hơn, xứng đáng với số tiền bỏ ra, thay vì cảm giác đang sử dụng một chiếc điện thoại tầm trung giá 250 USD với công thức thiết kế quen thuộc.

“Tôi không thể nói thay cho người khác, nhưng cá nhân tôi muốn một chiếc điện thoại độc đáo và đẹp mắt, chứ không phải chỉ là một tấm kính chữ nhật mạnh mẽ với giá flagship”, một bình luận khác trên Reddit nêu rõ quan điểm.

Lập luận thứ hai nhận được nhiều sự đồng tình, đặc biệt từ những người kỳ vọng dòng flagship phải xứng đáng với đẳng cấp của nó, thay vì chỉ dựa vào chất liệu cao cấp hơn đôi chút.

Digital Trends đánh giá, nếu chỉ cần hiệu năng, người dùng hoàn toàn có thể tìm đến những thiết bị như Red Magic 10 Pro, với hiệu suất vượt trội cùng dung lượng pin khổng lồ. Hoặc nếu camera là yếu tố duy nhất được cân nhắc, dòng Google Pixel Pro hay iPhone cũng có thể đáp ứng tốt. Việc chọn mua một chiếc flagship Samsung đồng nghĩa với việc chấp nhận những điểm mạnh và yếu của nó. Và ít nhất, thiết bị đó nên mang lại cảm giác độc đáo, tinh tế trong từng chi tiết kỹ thuật mỗi khi cầm lên.

Hy vọng rằng Samsung sẽ mang đến những tùy chọn màu sắc thú vị hơn, thay vì tiếp tục giới hạn các màu sắc đặc biệt chỉ cho cửa hàng trực tuyến như các năm trước. Tuy nhiên, kỳ vọng này khó thành hiện thực khi các thiết kế đã hoàn tất từ trước. Dẫu vậy, nếu những rò rỉ từ Dbrand là chính xác, một khung kim loại và kính đơn điệu với lớp hoàn thiện bóng bẩy, với cùng cụm camera như các thế hệ trước đã quá nhàm chán.