Samsung Galaxy S25 Plus lộ ảnh thực tế, không khác nhiều bản tiền nhiệm

(VTC News) -

Các hình ảnh được leaker @Jukanlosreve chia sẻ mới đây đã cho thấy nguyên mẫu Galaxy S25 Plus từ nhiều góc độ khác nhau, với diện mạo gần như không thay đổi so với Galaxy S24 Plus.

Dù có một thanh mmWave 5G hiện diện ở cạnh bên của mẫu flagship sắp tới, không có gì khác đáng chú ý về thiết bị này.

Tuy nhiên, điều thú vị hơn là câu chuyện xảy ra sau đó với leaker tự nguyện này. Samsung dự kiến sẽ ra mắt dòng Galaxy S25 vào tháng tới, và điều này đồng nghĩa với việc công ty đã triển khai hàng loạt “gián điệp” để giám sát các kênh chuyên leak sản phẩm. Do không cẩn thận để lộ số series trên thiết bị, dường như leaker nói trên đã bị hãng phát hiện và sa thải.

Có thể thấy, một trong những hình ảnh được đăng tải hiển thị số series rõ ràng là "CE...CE092", cho phép Samsung xác định chủ sở hữu của thiết bị, cuối cùng dẫn đến rắc rối cho người này. Việc sa thải được xác nhận bởi người dùng X Max Jambor, cũng chính là người đầu tiên nhìn rõ được số series trên thiết bị.

Leaker vô tình để lộ số series trên thiết bị và đã bị đuổi việc.

Trong phần trả lời bài đăng, tài khoản @chunvn8888 cho biết người rò rỉ nguyên mẫu Galaxy S25+ đang xin cộng đồng Trung Quốc xóa những bức ảnh bị rò rỉ, nếu không thì công ty cũ của anh ta sẽ khởi kiện. Không có thông tin chi tiết về công ty mà người này từng làm việc, nhưng có thể đó là một đối tác của Samsung.

Một điều có thể rút ra là hiện tại, các nguyên mẫu cho cả 3 dòng Samsung Galaxy S25 đều đã sẵn sàng và việc tiết lộ những chi tiết mới hơn về chúng sẽ ngày càng dày đặc cho đến ngày ra mắt.

Hình ảnh nguyên mẫu Galaxy S25 Plus bị tiết lộ.

Sammyfans dự đoán rằng phiên bản S25 Plus sẽ có màn hình Dynamic AMOLED 6.7 inch (chính xác là 6.66 inch). Màn hình này sẽ được cung cấp bởi Samsung và sử dụng bộ vật liệu M13+, mang lại tần số quét adaptive 120Hz và hệ thống tái tạo màu sắc sống động.

Dòng flagship tiếp theo của Samsung được cho là có thiết kế chịu ảnh hưởng từ iPhone, với khung viền sẽ có thiết kế phẳng, hơi góc cạnh – tương tự như thiết kế của iPhone.

Các góc khác của thiết bị.

Khung viền góc cạnh sẽ mang lại cảm giác cầm nắm mới mẻ, sang trọng hơn.

Qualcomm đã giới thiệu vi xử lý Snapdragon 8 Elite mới, dự kiến sẽ được sử dụng trên Galaxy S25 Plus, được sản xuất bằng quy trình 3 nm của TSMC và cải thiện hiệu suất CPU lên 45% cùng với hiệu quả năng lượng cao hơn 44%.

Để thúc đẩy AI, Qualcomm cũng trang bị cho Snapdragon 8 Elite một NPU Hexagon nâng cấp, giúp xử lý tác vụ AI nhanh hơn 45% và hiệu suất trên watt tốt hơn 45%.

Về đồ họa, vi xử lý này sử dụng GPU Adreno nâng cấp, được cho là cải thiện hiệu suất lên đến 40% và hiệu quả năng lượng 40% khi thực hiện các tác vụ đồ họa yêu cầu tài nguyên cao.