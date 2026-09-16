Pi Group tăng tốc hoàn thiện pháp lý, đón chu kỳ nguồn cung mới

(VTC News) -

Liên tiếp đón tin vui pháp lý

Thị trường bất động sản bước vào những tháng cuối năm 2026 với nhiều tín hiệu tích cực khi tiến trình tháo gỡ pháp lý và thúc đẩy triển khai dự án tiếp tục được đẩy mạnh. Trong bối cảnh đó, Pi Group liên tiếp đón nhận những thông tin đáng chú ý đối với các dự án tại phường An Phú, TP.HCM.

Phối cảnh dự án Picity Central Park tọa lạc tại trục đường DT743.

Theo Quyết định số 5879/QĐ-UBND ngày 11/9/2026, UBND TP.HCM cho phép Công ty TNHH Picity Central Park chuyển mục đích sử dụng 10.477,8 m² đất để thực hiện dự án Khu đô thị An Phú, kết hợp với 320 m² đất ở hiện hữu; tổng diện tích thực hiện dự án là 10.797,8 m².

Dự án có tên thương mại Picity Central Park, gồm hai block cao 42 tầng, cung cấp hơn 1.800 căn hộ. Dự án sở hữu vị trí ngay mặt tiền đường DT743, liền kề khu vực quy hoạch công viên quy mô hơn 8 ha, được kỳ vọng trở thành một trong những nguồn cung đáng chú ý tại khu vực An Phú trong thời gian tới.

Tiếp đó, UBND TP.HCM ban hành quyết định cho phép Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản PG chuyển mục đích sử dụng 30.009,9 m² đất nông nghiệp, kết hợp 120 m² đất ở đô thị hiện hữu để thực hiện Dự án Khu đô thị mới An Phú, với tổng diện tích 30.129,9 m². Dự án dự kiến cung cấp hơn 2.400 căn hộ cùng hơn 50 căn nhà phố liền kề ra thị trường.

Đây là tín hiệu tích cực đối với tiến trình hoàn thiện pháp lý của các dự án do Pi Group đầu tư và phát triển tại phường An Phú và là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục kế hoạch bổ sung nguồn cung trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Từ năng lực triển khai đến nguồn cung mới

Việc liên tiếp triển khai các dự án mới dựa trên nền tảng quỹ đất và kinh nghiệm phát triển được Pi Group tích lũy qua nhiều năm. Hiện doanh nghiệp đang sở hữu quỹ đất hơn 245 ha, tập trung tại thị trường chủ lực TP.HCM, tạo nền tảng cho chiến lược phát triển các dự án đô thị theo định hướng dài hạn.

Dự án Picity High Park bàn giao vào năm 2024 là đại đô thị quy mô lớn nhất quận 12 cũ.

Năng lực triển khai này được thể hiện qua quá trình phát triển Picity High Park - khu đô thị quy mô hơn 8,6 ha tại khu vực Quận 12 cũ, với hơn 2.500 sản phẩm. Dự án đã hoàn tất bàn giao trong năm 2024, trở thành một trong những dự án nổi bật trong hành trình kiến tạo đô thị của Pi Group.

Tổ hợp dự án Picity Sky Park và Picity SkyZen ngay trục đại lộ Phạm Văn Đồng.

Tiếp nối, Picity Sky Park được Pi Group phát triển theo định hướng đô thị số, kết hợp công nghệ với hệ tiện ích chuẩn resort 5 sao, tọa lạc trên trục đại lộ Phạm Văn Đồng. Dự án dự kiến bàn giao vào quý I/2027.

Đáng chú ý, Picity SkyZen được khởi công đầu năm 2026, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái Picity và hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu cao hơn về không gian sống, tiện ích và trải nghiệm đô thị số.

Từ nền tảng các dự án đã triển khai, Pi Group đang chuẩn bị cho một giai đoạn bổ sung nguồn cung mới. Trong đó, Picity Central Park và Khu đô thị mới An Phú được kỳ vọng đóng góp thêm hàng nghìn sản phẩm vào thị trường trong thời gian tới, mở rộng lựa chọn cho người mua trong bối cảnh nhu cầu đối với những dự án có quy hoạch bài bản, tiện ích đồng bộ và tiến độ pháp lý rõ ràng ngày càng được chú trọng.

Hệ tiện ích được đầu tư chuẩn resort 5 sao tại các dự án Picity do Pi Group phát triển.

Bên cạnh quy mô phát triển, định hướng sản phẩm cũng là một trong những yếu tố Pi Group đặt trọng tâm trong chiến lược dài hạn.

Doanh nghiệp xác định tầm nhìn trở thành Nhà phát triển đô thị số tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế, lấy công nghệ, hệ tiện ích và trải nghiệm cư dân làm nền tảng. Theo định hướng này, mô hình Picity được phát triển trên ba trụ cột gồm vận hành đô thị toàn diện bằng công nghệ AI- IoT- Blockchain; hệ tiện ích chuẩn resort 5 sao; và đồng bộ thiết bị bàn giao từ các thương hiệu quốc tế.

Cách tiếp cận này hướng tới việc phát triển một hệ sinh thái đô thị không chỉ tập trung vào sản phẩm nhà ở, mà còn kết nối không gian sống, tiện ích, công nghệ và vận hành. Qua từng dự án, mô hình Picity được tiếp tục mở rộng và nâng cấp nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của cư dân đô thị hiện đại.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang từng bước phục hồi nguồn cung, năng lực phát triển và khả năng đưa dự án vào triển khai trở thành một trong những yếu tố quan trọng đối với các nhà phát triển. Với nền tảng quỹ đất, kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn và định hướng phát triển đô thị số, Pi Group đang có cơ sở vững chắc để bước vào giai đoạn tăng tốc mới.