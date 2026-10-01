Pi Group hợp tác chiến lược cùng Electrolux: Nâng tầm chuẩn mực Đô thị số Picity

(VTC News) -

Ngày 30/9/2026, Tập đoàn Pi Group chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng thương hiệu Electrolux. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong quá trình phát triển hệ sinh thái Đô thị số Picity, hướng tới mục tiêu xây dựng một không gian sống hiện đại và tiện nghi cho cư dân.

Đại diện Pi Group và Electrolux tại lễ ký kết hợp tác chiến lược.

Định hướng phát triển mô hình đô thị số

Trong bối cảnh các công nghệ như AI và IoT đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi, yêu cầu về không gian sống của người dân cũng dần thay đổi. Nền tảng công nghệ và hệ sinh thái thông minh đi kèm đang trở thành yếu tố quan trọng trong việc hình thành giá trị thực của các dự án bất động sản.

Theo đại diện Pi Group, doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực phát triển mô hình Đô thị số Picity. Thay vì chỉ trang bị các thiết bị thông minh đơn lẻ, định hướng của dự án là xây dựng một hệ thống quản lý và vận hành đồng bộ, liên kết chặt chẽ với nhau.

Picity SkyZen ngay trục đại lộ Phạm Văn Đồng là dự án được phát triển theo mô hình Đô thị số tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế.

Mô hình này lấy trải nghiệm cư dân làm trọng tâm, được phát triển dựa trên 3 nền tảng chính: Ứng dụng công nghệ AI và IoT vào hệ thống quản lý thông qua ứng dụng Pi Care; quy hoạch hệ thống tiện ích nội khu; và đồng bộ thiết bị từ các thương hiệu uy tín toàn cầu. Hướng đi này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường đối với phân khúc bất động sản ứng dụng công nghệ.

Electrolux - “mảnh ghép” hoàn thiện hệ sinh thái Đô thị số Picity

Để triển khai hệ sinh thái tiện ích tại Đô thị số Picity, Pi Group ưu tiên đồng hành cùng những thương hiệu quốc tế có cam kết rõ ràng về chất lượng và chung định hướng phát triển bền vững. Dựa trên các tiêu chí này, Electrolux đã chính thức trở thành một trong những đối tác chiến lược củaPicity.

Đại diện Electrolux chia sẻ về các giải pháp công nghệ sẽ được ứng dụng tại Picity.

Ra đời năm 1919 tại Thụy Điển, Electrolux là thương hiệu công nghệ gia dụng có mạng lưới hoạt động tại hơn 120 quốc gia. Trên thế giới, các thiết bị của Electrolux hiện được sử dụng tại nhiều dự án bất động sản, chuỗi khách sạn và tổ hợp căn hộ quy mô, góp phần mang đến không gian sống tiện nghi cho người sử dụng.

Tại Việt Nam, thương hiệu Electrolux đã quen thuộc với nhiều gia đình và được ứng dụng tại các tòa nhà, khu căn hộ, trung tâm thương mại. Sự kết hợp giữa tiêu chuẩn chất lượng châu Âu và sự am hiểu thói quen sinh hoạt bản địa giúp hãng duy trì hoạt động ổn định trên thị trường trong nhiều năm qua.

Một trong những điểm chú trọng của Electrolux là việc đưa Trí tuệ nhân tạo (AI) vào các sản phẩm thực tiễn. Các thiết bị như máy giặt tích hợp cảm biến tự động điều chỉnh chu trình, hay các giải pháp bảo quản thực phẩm được thiết kế nhằm tối ưu hóa điện năng. Khi ứng dụng vào không gian sống, các sản phẩm này hỗ trợ người dùng tiết kiệm thời gian sinh hoạt và hướng đến lối sống thân thiện với môi trường.

Tập đoàn Pi Group và Electrolux chính thức trở thành đối tác chiến lược kiến tạo Đô thị số Picity.

Bên cạnh Electrolux, mạng lưới đối tác của Pi Group còn có sự tham gia của các thương hiệu như Otis, Osram, ABB, Grohe, Teka, Hafele... Việc tích hợp thiết bị từ những nhà cung cấp uy tín này là cơ sở để Pi Group tiếp tục hoàn thiện mô hình đô thị số Picity, hướng đến mục tiêu xây dựng một môi trường sống hiện đại, đáp ứng tốt các tiêu chuẩn chất lượng hiện nay.