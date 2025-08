Phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Gia Lai chuẩn bị tới đâu?

(VTC News) -

UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản Báo cáo về công tác chuẩn bị triển khai dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh Gia Lai

Trong văn bản, UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung triển khai công tác lập quy hoạch, thủ tục đầu tư xây dựng, đảm bảo đến tháng 12/2025 phải xây dựng hoàn thành tất cả các khu tái định cư, khu cải táng, di dời hạ tầng kỹ thuật để sẵn sàng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo báo cáo, để giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thiện thủ tục triển khai xây dựng 38 khu tái định cư với tổng diện tích 148ha, phục vụ tái định cư cho 1.380 hộ dân bị ảnh hưởng.

Dự kiến số lô đất quy hoạch bố trí tái định cư khoảng hơn 3.100 lô với tổng kinh phí thực hiện hơn 2.500 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí GPMB các khu tái định cư là hơn 1.070 tỷ đồng; kinh phí GPMB khu cải táng, mỏ đất là 21 tỷ đồng và kinh phí đầu tư xây dựng khu tái định cư, khu cải táng là 1.410 tỷ đồng.

UBND tỉnh Gia Lai dự kiến xây dựng 38 khu tái định cư với tổng diện tích 148ha, phục vụ tái định cư cho 1.380 hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua Gia Lai có điểm đầu tại phường Hoài Nhơn Bắc, giáp ranh giới tỉnh Quảng Ngãi; điểm cuối tại phường Quy Nhơn Tây, giáp ranh giới tỉnh Đắk Lắk. Tổng chiều dài tuyến qua địa bàn tỉnh khoảng 115km (từ lý trình Km886+300 - Km1002).

Hướng tuyến dự án đi qua 18 xã, phường sau sáp nhập gồm phường Hoài Nhơn Bắc, phường Tam Quan, phường Hoài Nhơn Tây, phường Hoài Nhơn Nam, phường Bồng Sơn, xã Vạn Đức, xã Phù Mỹ Bắc, xã Phù Mỹ Tây, xã Phù Mỹ Nam, xã Hòa Hội, xã Bình Hiệp, xã Bình An, phường An Nhơn, phường Bình Định, xã An Nhơn Tây, phường An Nhơn Nam, xã Tuy Phước Tây và phường Quy Nhơn Tây.

Trong đó, qua địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ bố trí 2 ga, gồm ga Bồng Sơn thuộc phường Hoài Nhơn Nam và ga Diêu Trì, thuộc xã Tuy Phước Tây (vị trí ga nằm cách ga Diêu Trì hiện tại khoảng 4km về phía Tây). Tổng nhu cầu chiếm dụng đất của dự án đoạn qua tỉnh Gia Lai khoảng 758ha.

Trước đó, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai từng giao nhiệm vụ cụ thể đến từng địa phương, sở ban ngành và các đơn vị có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban QLDA Đường sắt sớm triển khai cắm cọc GPMB tại thực địa và bàn giao để địa phương làm cơ sở đo đạc bản đồ địa chính, triển khai GPMB, bố trí tái định thực hiện dự án đảm bảo tiến độ yêu cầu. Bên cạnh đó, bố trí kinh phí từ nguồn vốn Trung ương để địa phương sớm triển khai đầu tư xây dựng các khu tái định cư, khu cải táng.

"Ban QLDA Đường sắt trong quá tình làm việc với địa phương cần nghiên cứu phương án thiết kế chi tiết, hạn chế thấp nhất việc chồng lấn, ảnh hưởng đối với các quy hoạch đô thị, khu dân cư, khu tái định cư vừa được đầu tư xây dựng để phục vụ GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam và các dự án trọng điểm của tỉnh.

Đồng thời điều chỉnh hướng tuyến dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam cho phù hợp để tránh chồng lấn với cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Tiến hành khảo sát, đánh giá ảnh hưởng đối với các di tích lịch sử cấp Quốc gia và cấp tỉnh gồm: di tích Ngã Ba Đình, di tích Trận tập kích trụ sở ngụy quyền thuộc phường Hoài Nhơn Bắc; Di tích Thành Cha thuộc phường An Nhơn Tây", ông Nguyễn Tự Công Hoàng kiến nghị.

