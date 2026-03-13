'Phòng thú tội trực tuyến', nơi hàng chục triệu người trẻ trút áp lực và bí mật

(VTC News) -

“Phòng thú tội trực tuyến” là hiện tượng mạng xã hội mới đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới trẻ Trung Quốc. Đây là không gian ảo nơi người dùng ẩn danh chia sẻ những bí mật, nỗi lo âu và áp lực cá nhân, những điều họ không thể nói ra trong đời sống thực. Xu hướng này nhanh chóng lan rộng, phản ánh nhu cầu được lắng nghe ngày càng lớn của thế hệ trẻ, đồng thời cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về tác động xã hội lâu dài.

Tâm sự nặng nề phía sau bức ảnh căn phòng trống

Thoạt nhìn, các bài đăng về “phòng thú tội trực tuyến” chỉ đơn giản là hình ảnh một căn phòng trống hoặc khung cảnh tĩnh lặng. Tuy nhiên, phía sau đó là hàng nghìn lời tâm sự ẩn danh được đăng tải mỗi ngày.

Người dùng mạng xã hội tìm đến các bài đăng này để trút bầu tâm sự với người lạ. Họ chia sẻ cảm giác tội lỗi, lo lắng, áp lực tài chính, thất bại học tập hay những bí mật cá nhân mà họ không dám nói với gia đình hoặc bạn bè. Không gian ảo trở thành nơi thay thế cho những cuộc trò chuyện trực tiếp vốn ngày càng khó khăn đối với nhiều người trẻ.

Khái niệm “phòng thú tội” vốn bắt nguồn từ truyền thống Kitô giáo, nơi tín đồ xưng tội với Chúa qua linh mục để tìm kiếm sự tha thứ. Tuy nhiên, phiên bản trực tuyến ngày nay đã được biến đổi hoàn toàn: Không có linh mục, không có nghi lễ, chỉ có sự ẩn danh và cộng đồng mạng đóng vai trò người lắng nghe.

Theo thống kê trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, nội dung liên quan đến xu hướng này đã thu hút hơn 50 triệu lượt xem, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người dùng trẻ.

"Phòng thú tội trực tuyến" giúp giới trẻ chia sẻ khó khăn đang gây sốt mạng. (Ảnh: Shutterstock)

Xu hướng này được cho là bắt đầu từ năm 2021, khi Niki, nhà sáng tạo nội dung người Mỹ gây chú ý bằng việc hóa trang thành nữ tu trong các buổi phát trực tiếp, mời khán giả “xưng tội”, sau đó để người xem phán xét qua phần bình luận rằng người thú tội sẽ “lên thiên đường hay xuống địa ngục”.

Biểu cảm ngạc nhiên đặc trưng của Niki nhanh chóng trở thành meme lan truyền rộng rãi trên internet Trung Quốc. Lấy cảm hứng từ hình thức này, người dùng Trung Quốc bắt đầu tự tạo ra các “phòng thú tội” trực tuyến mang màu sắc riêng. Chỉ cần tìm kiếm cụm từ “phòng thú tội trực tuyến” trên mạng xã hội, người dùng có thể dễ dàng bắt gặp các bài đăng hoặc buổi phát trực tiếp cho phép họ viết ra bí mật cá nhân hoàn toàn miễn phí.

Nhiều lời thú nhận gây ám ảnh

Nhiều lời chia sẻ trong các phòng thú tội xoay quanh những vấn đề nhỏ nhặt của cuộc sống thường ngày, đôi khi mang tính hài hước.

Một người dùng thú nhận đã ăn món mì Luosifen có mùi nồng suốt 3 ngày trong ký túc xá, khiến bạn cùng phòng khó chịu đến mức bật khóc. Người khác thừa nhận việc trì hoãn hoàn thành luận văn tốt nghiệp gần một tháng. Có người kể rằng mình mua chiếc túi xách Louis Vuitton giả rồi khoe khoang trên mạng vì sự phù phiếm.

Một sinh viên chia sẻ việc bỏ học quá nhiều tiết dẫn đến tụt hạng học tập và gặp khó khăn khi tìm kiếm cơ hội thực tập. Anh nhận được hàng loạt lời động viên và lời khuyên thực tế từ những người hoàn toàn xa lạ.

Loạt phản hồi mang tính đồng cảm cho thấy nhiều người tham gia không chỉ muốn nói mà còn muốn lắng nghe và hỗ trợ tinh thần.

Bên cạnh các chia sẻ nhẹ nhàng, không ít lời thú nhận lại chứa đựng những câu chuyện nghiêm trọng và đầy ám ảnh. Một người tiết lộ đã bí mật bỏ học, dùng tiền học phí, chi phí sinh hoạt và cả khoản vay trực tuyến để chơi game. Anh thậm chí còn sử dụng tiền bảo hiểm của người mẹ quá cố để trả nợ, khiến cộng đồng mạng phản ứng dữ dội và lên án mạnh mẽ.

Có người kể mình hồi nhỏ từng giấu một chú mèo con đi lạc trong gara vì sợ bị cha mẹ la mắng, cuối cùng con vật chết đói. Người này viết lời xin lỗi đầy day dứt, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để con mèo được hạnh phúc. Ngay dưới bài đăng, một người khác phản hồi rằng mình cũng từng vô tình gây ra cái chết cho thú cưng và nỗi ám ảnh đó kéo dài suốt nhiều năm.

Những tương tác như vậy tạo nên cảm giác đồng cảm sâu sắc giữa những người xa lạ.

Một số người ví những không gian ảo như vậy giống như buồng xưng tội trong nhà thờ. (Ảnh: Shutterstock)

Theo thời gian, xu hướng này tiếp tục phân nhánh thành nhiều cộng đồng nhỏ phục vụ các nhóm quan tâm khác nhau. Có những phòng thú tội dành riêng cho vấn đề hôn nhân, cờ bạc, áp lực học tập hoặc căng thẳng công việc.

Một số không gian còn tập trung vào các hệ thống phân loại tính cách như Myers-Briggs (MBTI) hoặc cung hoàng đạo. Tại đây, người dùng suy ngẫm về “mặt tối” trong tính cách của mình và tìm kiếm sự đồng cảm từ những người có đặc điểm tương tự.

Sự đa dạng của các nhóm cộng đồng cho thấy nhu cầu chia sẻ ngày càng được cá nhân hóa, phù hợp với từng nhóm xã hội và sở thích riêng.

Mong được lắng nghe hơn là được tha thứ

Các chuyên gia cho rằng mục đích chính của việc thú tội trực tuyến không phải để tìm kiếm sự tha thứ, mà là để được lắng nghe. Đối với nhiều người trẻ Trung Quốc, việc bộc lộ cảm xúc ngoài đời thực tiềm ẩn rủi ro xã hội lớn. Họ lo sợ bị đánh giá tại nơi làm việc hoặc bị gia đình phán xét. Không gian ẩn danh trên internet vì thế trở thành lựa chọn an toàn hơn về mặt tâm lý.

Tuy nhiên, sự phổ biến của xu hướng này cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý của các nền tảng mạng xã hội.

Li Jie, nhà nghiên cứu cộng tác tại Học viện Khoa học Xã hội Giang Tô, cảnh báo rằng một số người có thể coi việc thú tội trực tuyến như cách “trung hòa” hành vi sai trái, kể cả khi liên quan đến vi phạm pháp luật. Ông cho rằng các quản trị viên phòng chat cần đăng ký bằng tên thật, xác định rõ mục đích hoạt động và chịu sự giám sát của nền tảng cũng như cơ quan an ninh mạng.

Một số chuyên gia khác lo ngại rằng một số bài đăng mang tính khoe khoang hơn là hối lỗi, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực hoặc tạo nhận thức sai lệch đối với người dùng vị thành niên.

Trào lưu này có nguy cơ làm suy yếu các mối quan hệ ngoài đời thực. (Ảnh: Shutterstock)

Wang Shaolei, phó giáo sư tại Trường Báo chí và Truyền thông thuộc Đại học Sư phạm Nam Kinh, nhận định việc ngày càng phụ thuộc vào các không gian ảo có nguy cơ làm suy yếu các mối quan hệ trực tiếp giữa con người với nhau.

Theo ông, nếu người trẻ quen tìm kiếm sự an ủi từ thế giới ẩn danh, họ có thể dần mất khả năng xây dựng các kết nối cảm xúc ngoài đời thực, yếu tố vốn đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tâm lý lâu dài.

Xu hướng tìm kiếm sự đồng cảm trực tuyến không chỉ dừng lại ở các phòng thú tội. Một khảo sát do Đại học Fudan và nhiều tổ chức khác thực hiện cho thấy, 13,5% thanh niên Trung Quốc thích tâm sự với chatbot trí tuệ nhân tạo hơn là với cha mẹ.

Song song đó, ngày càng nhiều phụ nữ trẻ tại các đô thị Trung Quốc tìm đến “bạn trai AI” nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ cảm xúc mà không phải đối mặt với áp lực hay sự phán xét trong các mối quan hệ truyền thống.