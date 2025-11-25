Phó Thủ tướng yêu cầu tranh thủ thời tiết, tăng ca đưa Vành đai 3 về đích 19/12

(VTC News) -

Ngày 25/11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác Chính phủ đã kiểm tra hiện trường thi công dự án Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Đây được xem là tuyến giao thông giữ vai trò kết nối vùng Đông Nam Bộ, giảm tải các trục hiện hữu và mở không gian phát triển đô thị giữa Đồng Nai và TP.HCM.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu tranh thủ thời tiết, tăng ca kíp, thiết bị làm ngày đêm để kịp mốc 19/12 và vẫn phải đảm bảo chất lượng.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, cho biết đoạn tuyến qua địa bàn dài 11,26 km, tổng vốn hơn 2.584 tỷ đồng, dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2025 và đưa vào khai thác đồng bộ trong 2026. Hiện dự án đạt 60,2% giá trị hợp đồng, nhiều hạng mục vượt tiến độ.

Dự án gồm 3 gói thầu xây lắp. Trong đó, gói thầu 26 dài 2,2 km đạt 47%, đoạn cầu nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 đã gác xong 12/14 nhịp, hoàn thiện 12/14 bản mặt cầu, hai mố cuối đã thi công xong. Nút giao Hương Lộ 19 hoàn thành nền đường K95 và gác 19/30 phiến dầm, tuyến chính hoàn thiện nền đường và cấp phối đá dăm.

Gói thầu 29 dài 2,8 km đạt 66%, nút giao ĐT25C phần cầu cơ bản hoàn thành, đang thi công lan can, tường chắn và thảm nhựa đường đầu cầu. Nút giao ĐT25B hoàn thành phần chính, các hạng mục đường đầu cầu và tường chắn đang được triển khai.

Gói thầu 32 đạt 64%, gồm cầu Lý Tự Trọng, cầu Rạch Chạy và đường song hành cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên việc xử lý nền đất yếu tại hai tuyến song hành là hạng mục khó, ảnh hưởng tiến độ.

Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết thời tiết bất lợi là thách thức lớn. Trong ba tháng cao điểm gần đây, tháng 8 có 15 ngày mưa, tháng 9 có 18 ngày, tháng 10 có 15 ngày và tháng 11 đã ghi nhận hơn 10 ngày mưa. Bên cạnh đó, Đồng Nai cùng lúc triển khai nhiều dự án lớn như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Cát Lái và nâng cấp các tuyến tỉnh lộ khiến nguồn vật liệu khan hiếm.

Ban Quản lý dự án kiến nghị phối hợp với Ban QLDA Mỹ Thuận để duy tu tạm thời các vị trí nút giao ĐT.769 - cầu Lý Tự Trọng và cầu vượt 25B nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Sau khi thị sát, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính biểu dương nỗ lực của đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường. Phó Thủ tướng nhấn mạnh Vành đai 3 có vai trò kết nối TP.HCM với Đồng Nai, Bình Dương cũ, Long An cũ và các địa phương trong vùng, tạo động lực phát triển đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất và đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIII.

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca kíp, huy động thiết bị làm việc ngày đêm để kịp tiến độ thông xe kỹ thuật vào 19/12 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, công tác thi công phải bảo đảm chất lượng, coi đây là yếu tố xây dựng uy tín và thương hiệu của chủ đầu tư và nhà thầu.

“Phải đảm bảo làm một lần, bởi chất lượng tốt khi thi công bây giờ sẽ hạn chế chi phí duy tu, bảo dưỡng về sau”, Phó Thủ tướng nói.