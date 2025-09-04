Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Du lịch không chỉ khám phá điểm đến, mà là nút chạm

(VTC News) -

Phát biểu tại diễn đàn du lịch cấp cao "Định hình tương lai ngành du lịch hướng đến chuyển đổi để phát triển bền vững, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM-ITE HCMC 2025, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhận định ngành du lịch đang cấp thiết cần một lộ trình phát triển mới.

Việt Nam đang khẳng định hình ảnh một điểm đến hấp dẫn, an toàn, bền vững. Mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế đang dần về đích khi 8 tháng đầu năm, du lịch Việt Nam đã đón gần 15 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 20% so với cùng kỳ 2024. Hệ thống sản phẩm và dịch vụ du lịch cũng ngày càng đa dạng, chất lượng hơn, thân thiện môi trường và có trách nhiệm với xã hội.

Theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, rất cần một lộ trình phát triển mới để tương lai ngành du lịch bền vững, an toàn.

Với vị trí trung tâm của khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển du lịch. Đặc biệt, môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn; hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng được đầu tư hoàn thiện, nhiều chính sách thúc đẩy du lịch, trong đó có mở rộng diện miễn thị thực, thực hiện visa điện tử... là yếu tố đầu tiên du khách đánh giá khi nói về du lịch Việt Nam.

Tuy nhiên theo Phó Thủ tướng, dù đang được đánh giá là điểm đến hấp dẫn, song du lịch Việt Nam cũng đối diện với không ít thách thức. Như việc tiêu tốn năng lượng, rác thải ở các điểm đến; cơ chế chính sách phát triển bền vững chưa đồng bộ. Đáng chú ý, không ít doanh nghiệp, địa phương chưa nhận thức đầy đủ về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Những vấn đề này đặt ra yêu cầu cấp thiết về một lộ trình phát triển mới để tương lai ngành du lịch bền vững, an toàn.

"Du lịch không chỉ là những chuyến trải nghiệm hay một hành trình khám phá của con người về một vùng đất hay một điểm đến, mà còn là nút chạm, là hành trình mở rộng tâm hồn, gắn kết con người, kiến tạo hòa bình và phát triển.

Hãy cùng xây dựng một ngành du lịch mà ở đó, công nghệ mở ra cánh cửa cho sáng tạo và kết nối; du lịch xanh hướng tới phát triển bền vững, du lịch nhân văn - tôn trọng văn hóa, bảo vệ di sản và giữ gìn bản sắc dân tộc", Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nêu quan điểm.

Khoảng 250 nhà mua hàng quốc tế đang có mặt tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2025.

Ông gợi mở các định hướng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi bền vững, định hình lại tương lai ngành du lịch, bắt đầu từ đổi mới tư duy theo hướng “tăng trưởng bằng mọi giá” sang phát triển bền vững, coi du lịch là ngành kinh tế sáng tạo. Tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ dữ liệu, cùng phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh.

Phải xây dựng Bộ nguyên tắc về Du lịch số và xanh, nhằm tạo chuẩn mực chung, hình thành chuỗi giá trị du lịch bền vững.

"Du lịch đang đứng trước cơ hội, hành trình mới - hành trình kiến tạo tương lai. Trong hành trình này, chuyển đổi số không chỉ là công nghệ, mà là cơ hội để tạo ra trải nghiệm du lịch thông minh, cá nhân hóa và kết nối toàn cầu.

Chuyển đổi xanh là trách nhiệm và niềm tự hào, khi mang đến một điểm đến bền vững, an toàn và tràn đầy sức sống, bảo tồn tài nguyên, truyền lại cho thế hệ mai sau một di sản bền vững. Đây chính là thời điểm để cùng hành động mạnh mẽ và gắn kết chặt chẽ hơn bao giờ hết", Phó Thủ tướng kêu gọi.

Để làm được điều này, những người làm du lịch, doanh nghiệp, nghệ nhân, nhà quản lý sẽ chính là đại sứ của đất nước. Mỗi sản phẩm, mỗi dịch vụ, mỗi câu chuyện kể đều góp phần định hình hình ảnh Việt Nam năng động, hiếu khách và giàu bản sắc.

Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2025 có hơn 500 doanh nghiệp cùng đổ về TP.HCM, dự kiến hơn 12.000 cuộc hẹn giao thương và gần 30.000 lượt khách tham quan.

Với TP.HCM, Phó Thủ tướng cho rằng sau mở rộng địa giới hành chính, TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế, trung tâm du lịch lớn nhất cả nước. Đây là nơi hội tụ tiềm năng vượt trội về kinh tế, văn hóa, dịch vụ và kết nối quốc tế.

Đặc biệt, thành phố với sự đa dạng về di sản văn hóa - lịch sử, cảnh quan sông nước, cùng nhịp sống sôi động và hệ sinh thái dịch vụ cao cấp, tạo nên sức hút riêng biệt, trở thành cửa ngõ đón khách quốc tế, và điểm xuất phát của nhiều hành trình khám phá Việt Nam.

Đây cũng sẽ là môi trường phát triển lý tưởng của các mô hình du lịch mới như du lịch MICE - kết hợp du lịch với hội họp, hội nghị, hội thảo, triển lãm... vốn là xu hướng du lịch cao cấp, đem lại giá trị kinh tế lớn và khẳng định vị thế dẫn dắt xu thế phát triển du lịch vùng và cả nước.

Song song với Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM, một sự kiện quốc tế lớn về du lịch cũng được tổ chức cùng lúc tại TP là Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12. Đây là cách TP.HCM tạo một tuần lễ kinh tế - du lịch tổng lực, vừa thu hút khách, vừa nâng vị thế quốc tế; sẵn sàng kết nối và cơ hội khẳng định năng lực, tiềm lực của một siêu đô thị hàng đầu Việt Nam đang vươn mình trở thành siêu đô thị tầm cỡ quốc tế, top 100 Thành phố đáng sống của thế giới. Sự kiện quy tụ lãnh đạo các thành phố thành viên TPO, chuyên gia và tổ chức du lịch đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, việc đăng cai tổ chức Đại hội đồng TPO lần này là một cột mốc quan trọng, thể hiện trách nhiệm, cam kết của TP.HCM trong việc thúc đẩy du lịch khu vực phát triển đồng bộ, sáng tạo và bền vững. TP.HCM cũng đã xác định chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là lựa chọn chiến lược để phát triển du lịch theo hướng bền vững, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách chất lượng cao và tạo ra giá trị gia tăng lâu dài.