Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi bệnh nhân tại vùng lũ

(VTC News) -

Sáng 29/10/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến thăm và động viên đội ngũ cán bộ y tế và người bệnh tại Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Huế trong bối cảnh thành phố Huế đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ lớn, nhiều khu vực còn ngập sâu.

Đoàn đã trực tiếp thăm hỏi tình hình điều trị, chia sẻ khó khăn với bệnh viện và trao các phần quà hỗ trợ cho bệnh nhân đang nằm điều trị, đặc biệt là các trường hợp nặng, người cao tuổi, bệnh nhân liệt vận động, trẻ em khuyết tật; đồng thời tặng quà động viên đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên trực cấp cứu trong vùng lũ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao các phần quà hỗ trợ cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Huế.

Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao việc bệnh viện đã khẩn trương di dời an toàn 27 người bệnh từ cơ sở 2 (30 Tô Hiến Thành) về cơ sở 1 (93 Đặng Huy Trứ) ngay trong thời điểm nước lũ dâng cao, với sự hỗ trợ trực tiếp của UBND thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an cơ sở.

Ông nhấn mạnh: “Không để bất kỳ người bệnh nào bị bỏ lại trong khu vực nguy hiểm”

Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương và ngành y tế tiếp tục bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh nội trú; duy trì điều trị phục hồi chức năng liên tục, không gián đoạn ngay cả trong điều kiện thiên tai; đồng thời quan tâm chế độ nghỉ, dinh dưỡng, bảo hộ cho lực lượng y tế – nhiều người vừa làm nhiệm vụ cứu người bệnh, vừa có gia đình trong vùng ngập.

Đoàn công tác tặng quà động viên đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên trực cấp cứu trong vùng lũ.

Dịp này, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng đã tặng quà cho bệnh nhân và Bệnh viện Phục hồi chức năng tại Huế.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế đã tiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp từ Chính phủ Liên bang Nga hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão và mưa lũ; đồng thời tiếp nhận khoản hỗ trợ 1 tỷ đồng từ Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam để kịp thời giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.