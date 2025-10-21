Five Star Group quyên góp 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

(VTC News) -

Hoạt động nhận được sự tham gia và hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ, nhân viên và Ban Lãnh đạo Tập đoàn. Chỉ trong ngày đầu tiên phát động, mỗi nhân viên tự nguyện đóng góp 1 triệu đồng, quyên góp được 200 triệu đồng. Đặc biệt, Chủ tịch HĐQT – Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Trần Văn Mười ủng hộ thêm 500 triệu đồng và Phó Chủ tịch HĐQT bà Trần Diễm My ủng hộ 300 triệu đồng, nâng tổng mức hỗ trợ lên tròn 1 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền được Five Star Group chuyển đến Quỹ Tấm Lòng Việt – đơn vị từ thiện trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), nhằm phân bổ đến các hộ dân đang cần cứu trợ khẩn cấp. Khoản hỗ trợ này được ưu tiên dùng cho các hoạt động thiết thực như: Sửa chữa nhà cửa, cấp phát nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men, hỗ trợ sinh kế, trao học bổng và tái thiết hạ tầng nông thôn.

Ông Trần Văn Mười, Chủ tịch HĐQT – chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng yêu thương và sẻ chia là nền tảng gắn kết doanh nghiệp với cộng đồng. Five Star Group sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng đồng bào cả nước, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn nhất.”

Five Star Group được biết đến với 2 dự án nổi bật tại phường Vũng Tàu – TP.HCM: Five Star Odyssey và Five Star Poseidon.

Five Star Odyssey tọa lạc tại trung tâm Bãi Sau, dự án là một trong những dự án đầu tiên tại Việt Nam sở hữu đường hầm đi bộ xuyên qua biển, kết nối trực tiếp khu căn hộ – khách sạn với Quảng Trường Công Viên Biển Tam Thắng trên đường Thuỳ Vân. Five Star Odyssey là tổ hợp khách sạn – căn hộ 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, gồm 50 tầng nổi, 4 tầng hầm, hơn 1.000 căn hộ cao cấp và 300 phòng khách sạn.

Ngay cạnh đó, Five Star Poseidon – tòa tháp đôi cao 43 tầng nổi và 3 tầng hầm, tọa lạc trên khu đất rộng 8.730m², được đánh giá là một trong những tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp nhất khu vực. Với hơn 1.000 căn hộ cao cấp và 300 phòng khách sạn 5 sao, dự án sở hữu kiến trúc tinh tế “tựa sơn hướng thủy”, nhìn thẳng ra Hòn Bà – một trong những địa danh văn hóa – lịch sử nổi bật của Vũng Tàu.

Ngoài hai dự án biểu tượng tại Vũng Tàu, Five Star Group còn sở hữu nhiều công trình khác như: Five Star Eco City (TP.HCM), Happy Valley Đà Lạt, Five Star Tower (Quận 1, TP.HCM).