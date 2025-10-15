Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Thái Nguyên

(VTC News) -

Mới đây, đoàn thiện nguyện gồm Công ty Omniarch, M7 Group cùng một số đơn vị đã bàn giao hàng nghìn phần quà cứu trợ cho Sở Y tế Thái Nguyên để phân phối đến các hộ dân bị ảnh hưởng sau bão.

Nhiều doanh nghiệp chung tay, góp sức hỗ trợ người dân vùng lũ Thái Nguyên

Các phần quà gồm gạo, bếp ga, nồi cơm điện, bánh kẹo, nước uống và vật dụng sinh hoạt, được vận chuyển gấp rút đến Thái Nguyên, nhằm kịp thời hỗ trợ bà con.

“Chúng tôi tin rằng, biết sẻ chia mới tạo nên sức mạnh lan tỏa. Nhìn nụ cười của bà con khi nhận những món quà nhỏ, chúng tôi thật ấm lòng. Chúng tôi vui khi có rất nhiều doanh nghiệp khác cũng đang có mặt tại tại Thái Nguyên để hỗ trợ người dân, tất cả đều mong bà con sớm ổn định cuộc sống sau bão” – đại diện Omniarch chia sẻ.

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, những ngày từ 5-7/10, hoàn lưu bão số 11 Matmo gây mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng ở Thái Nguyên. Chính quyền tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai các giải pháp phòng chống, khắc phục, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay ủng hộ, góp phần sớm ổn định đời sống cho người dân vùng thiên tai. Mọi hoạt động cứu trợ ưu tiên thực hiện trực tiếp tại các địa bàn, khu dân cư bị thiệt hại. Thông tin ủng hộ: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận đóng góp cho Quỹ Cứu trợ tỉnh từ ngày 7/10/2025 đến 4/1/2026. Người ủng hộ chuyển khoản vào số tài khoản 8501666699999 tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Nam Thái Nguyên, với nội dung "Ủng hộ nhân dân tỉnh Thái Nguyên bị bão lũ".