Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra vùng ngập, động viên người Huế vượt lũ lớn

(VTC News) -

Chiều tối 28/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên người dân ở vùng ngập lụt tại TP Huế.

Tại tuyến đường Chi Lăng, phường Phú Xuân, Phó Thủ tướng ghi nhận tinh thần chủ động, đoàn kết cũng như ý thức phòng chống thiên tai của chính quyền và người dân địa phương trong ứng phó với trận lũ lịch sử. Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ khó khăn, động viên bà con cố gắng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm và động viên người dân vùng ngập lụt. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương trong ứng phó với đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Đặc biệt, việc chủ động điều tiết, vận hành an toàn, hợp lý các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn góp phần quan trọng giảm áp lực lũ, hạn chế thiệt hại cho vùng hạ du. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, lực lượng phòng chống thiên tai và người dân, nhiều khu vực trọng yếu của thành phố Huế đã được bảo vệ, giảm thiểu rủi ro về người và tài sản.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là bài học quý về năng lực quản lý, điều hành hồ chứa và sự chủ động của hệ thống phòng thủ dân sự trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến cực đoan, khó lường.

Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn về điện, nước, vệ sinh môi trường; sớm khôi phục hệ thống điện, viễn thông, hạ tầng thiết yếu để người dân ổn định sinh hoạt, học tập và sản xuất. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị ảnh hưởng nặng, không để người dân nào thiếu đói, rét trong những ngày sau lũ.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra, làm việc với UBND TP Huế về công tác ứng phó với đợt mưa lũ đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn.

Phó Thủ tướng làm việc với UBND TP Huế. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Tại buổi làm việc, ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế chia sẻ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, toàn thành phố đã hứng chịu lượng mưa cực lớn, có nơi vượt mức lịch sử quốc gia.

Tại khu vực đỉnh Bạch Mã ghi nhận 2.690 mm, Khe Tre 1.485 mm, Hương Sơn 1.313 mm; lượng mưa trong 24 giờ tại Bạch Mã lên đến 1.739,6 mm, cao hơn cả mức từng được ghi nhận trong lịch sử khí tượng Việt Nam.

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên sông Hương và sông Bồ dâng cao, tràn bờ, gây ngập diện rộng ở 32 xã, phường, trong đó nhiều khu vực ngập sâu từ 1 - 2m. Toàn thành phố có hơn 44.500 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường nội đô bị chia cắt, giao thông gần như tê liệt trong hai ngày cao điểm 27 và 28/10. Đây là một trong những đợt mưa lũ có cường độ và lượng mưa lớn nhất trong nhiều năm qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hệ thống hạ tầng đô thị.

Theo thống kê ban đầu, ít nhất 1 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Hơn 201.000 hộ dân bị mất điện tạm thời, 1.479 trạm biến áp phải sa thải điện để đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND TP Huế thông tin, các hồ thủy điện và thủy lợi trên địa bàn vẫn đảm bảo an toàn, vận hành cắt lũ hiệu quả, góp phần giảm đỉnh lũ tại các trạm đo từ 0,2-0,3m so với kịch bản xấu nhất. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài đã khiến 38 điểm sạt lở trên địa bàn, trong đó nhiều vị trí nguy hiểm tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và vùng đồi núi như Khe Tre, Bình Điền, Quốc lộ 49.

Tính đến sáng 28/10, 1.759 hộ dân với hơn 4.500 người ở 32 xã, phường đã được sơ tán an toàn. Lực lượng vũ trang huy động gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội và 2.000 cán bộ công an cùng hàng nghìn lượt dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên tham gia di dời dân, cứu hộ cứu nạn và điều tiết giao thông.

UBND TP Huế đề xuất Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 2 tấn lương khô; 10 tấn CloraminB; 20 tấn hóa chất benkocid để phục vụ công tác tiêu độc khử trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ.

TP Huế cũng đề nghị Thủ tướng quan tâm hỗ trợ 500 tỷ đồng để khôi phục hạ tầng dân sinh thiết yếu phục vụ cho nhân dân. Về lâu dài, thành phố này đề nghị Thủ tướng quan tâm hỗ trợ xử lý khẩn cấp khẩn cấp các công trình giao thông, thuỷ lợi, đê, kè bờ biển với tổng kinh phí 1.000 tỷ đồng.