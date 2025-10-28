Tỉnh lộ ở miền núi TP Huế xuất hiện vết nứt dài trong đợt mưa lũ lịch sử

(VTC News) -

Lãnh đạo UBND xã Long Quảng (TP Huế) cho biết, mưa lớn những ngày qua gây tình trạng sạt lở tại một số vị trí tại địa phương.

Tại tuyến tỉnh lộ 14B vào chiều nay xuất hiện vết nứt dài khoảng 20m. Sau khi phát hiện, chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng căng dây cảnh báo nguy hiểm.

Tỉnh lộ 14B đoạn qua xã Long Quảng (TP Huế) xuất hiện vết nứt sâu kéo dài 20 mét.

Theo lãnh đạo UBND xã Long Quảng, hiện các phương tiện vẫn có thể lưu thông bình thường. Việc căng dây để cảnh báo khi di chuyển nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo Ban Chỉ Phòng thủ dân sự TP Huế, do ảnh hưởng của mưa lũ, một số tuyến đường ở trên địa bàn xuất hiện sạt lở.

Cụ thể, cao tốc La Sơn Túy Loan tại Km12+300 bị sạt lở taluy dương, đất đá tràn mặt đường gây tắc đường và tại Km14+00 nước tràn qua mặt đường hiện đang phân luồng đi theo hướng Quốc lộ 1A.

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn từ Km372 đến Km413 đang bị tắc. Quốc lộ 49A, từ trung tâm TP Huế đến A Lưới bị sạt lở nhiều điểm, đang thông xe một tuyến để đảm bảo giao thông từ TP Huế đi A Lưới.

Hệ thống đường tỉnh lộ đa số vẫn đang ngập sâu, không đi lại được. Đường đô thị bị ngập sâu, vẫn đang rào chắn, cấm phương tiện tham gia giao thông để đảm bảo an toàn.

Hiện nhiều nơi tại TP Huế còn ngập rất sâu, người dân ngồi trên mái nhà chờ cứu hộ

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đợt mưa lũ đặc biệt lớn đang diễn ra làm 1 người chết và 1 người mất tích.

Mưa lũ đặc biệt lớn làm ngập lụt địa bàn 32 trong tổng số 40 xã, phường bị ngập; mức ngập bình quân 1-2m, có nơi sâu hơn. Thống kê sơ bộ, trên địa bàn toàn TP Huế có hơn 35.000 ngôi nhà bị ngập sâu 0,5-0,9m, có nơi 1-2m.

TP Huế cũng xảy ra 38 điểm sạt lở đất (các địa phương đang tiếp tục thống kê cập nhật), trong đó nhiều nhất là xã Khe Tre 17 điểm; các điểm còn lại ở các xã Bình Điền, A Lưới 1, A Lưới 3, Thủy Xuân…

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến tối 28/10, nhiều nơi ở TP Huế vẫn chìm trong biển nước. Hiện mực nước sông Bồ và sông Hương vẫn trên báo động 3, trời vẫn còn mưa lớn.