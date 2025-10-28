Trận lũ lịch sử ở Huế: Nước chưa rút, người dân lên mái nhà chờ cứu hộ

(VTC News) -

Đến đêm 28/10, mực nước trên các sông ở TP Huế đang xuống nhưng chậm và vẫn duy trì ở mức lũ lịch sử, vượt xa mực nước năm 2020 và 2023. Nhiều địa phương ở TP Huế đang chìm trong biển nước. Hàng chục nghìn người dân bị cô lập trong tình trạng lương thực, điện dự trữ đang cạn dần, liên tục gọi điện hoặc lên mạng xã hội cầu cứu lực lượng cứu hộ.

Mực nước các sông vẫn duy trì ở mức cao lịch sử, nhiều nơi ở TP Huế vẫn đang chìm trong biển nước.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại phường Kim Long (TP Huế), mực nước vẫn còn ở mức từ 1,5 đến 2 mét. Nhiều hộ dân ở các tuyến đường Phú Mộng, Vạn Xuân, Kim Long vẫn bị ngập sâu. Một số gia đình phải leo lên sát mái nhà để trú ẩn.

Người dân phải di chuyển bằng ghe, thuyền, một số người không có thuyền phải bơi hơn 5 km để đi mua lương thực chống đói.

Nước ngập quá sâu, người dân TP Huế bì bõm trong nước chờ cứu hộ.

Ngôi nhà của bà Lê Thị Mùi cùng ba đứa cháu nhỏ ở đường Phú Mộng (phường Kim Long) bị nước lũ bao vây, mực nước trong nhà cao hơn 1 m. Bà Mùi cùng ba cháu phải ngồi sát trên nóc nhà, chờ người con trai là anh Lê Viết Dần (SN 1986) bơi đi mua lương thực.

Bà Mùi cho biết, nước bắt đầu dâng từ khoảng 19h ngày 27/10 và đạt đỉnh vào lúc 0 giờ ngày 28/10. Khi đó, mực nước trong nhà ngập sâu hơn 1,5 m. Cả gia đình phải bỏ hết đồ đạc, leo lên nóc nhà để tránh lũ.

Nước lên nhanh, nhiều người dân không kịp dự trữ lương thực.

“Hai ngày rồi tôi và các cháu chưa có gì ăn. Sáng nay các cháu đói quá, nên con trai tôi phải bơi đi mua thức ăn. Giờ trong nhà chẳng còn gì, chỉ biết giữ mạng sống là chính,” bà Mùi nghẹn ngào.

Anh Phạm Trần Hùng Tâm - Phó chủ tịch đội PUN Huế, cho biết, đội đang phối hợp với đội PUN Quảng Trị tích cực tìm kiếm và đưa người dân bị mắc kẹt tại phường Kim Long đến nơi an toàn.

"Chúng tôi liên tục nhận được các cuộc gọi cầu cứu. Ngoài việc hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn, người dân còn khẩn thiết xin lương thực vì đã hai ngày nay họ chưa được ăn gì.” Anh Tâm thông tin.

Người dân phường Kim Long lên mái nhà chờ lực lượng cứu hộ tiếp tế lương thực, nước uống.

Ông Đồng Sĩ Toàn - Chủ tịch UBND phường Kim Long cho hay, trên địa bàn phường, nước vẫn ngập sâu và chảy xiết. Chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi cao hơn và cung cấp lương thực, nước uống.

“Chúng tôi vẫn chưa thể thống kê được số nhà bị ngập do nước còn sâu. Chính quyền địa phương đang nỗ lực hết sức để cứu người,” ông Toàn thông tin.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đợt mưa lũ đặc biệt lớn đang diễn ra làm 1 người chết và 1 người mất tích.

Mưa lũ đặc biệt lớn làm ngập lụt địa bàn 32 trong tổng số 40 xã, phường bị ngập; mức ngập bình quân 1-2m, có nơi sâu hơn. Thống kê sơ bộ, trên toàn TP Huế có hơn 35.000 ngôi nhà bị ngập sâu 0,5-0,9m, có nơi 1-2m.

TP Huế cũng xảy ra 38 điểm sạt lở đất (các địa phương đang tiếp tục thống kê cập nhật), trong đó nhiều nhất là xã Khe Tre 17 điểm; các điểm còn lại ở các xã Bình Điền, A Lưới 1, A Lưới 3, Thủy Xuân…

Ông Phạm Đức Tiến - Phó Bí thư Thành ủy Huế cùng lãnh đạo Công an TP Huế trực tiếp đến cứu trợ động viên người dân vùng lũ.

Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND TP Huế nhận định: "Đây là trận lũ lịch sử ở địa phương Đỉnh lũ trên sông Bồ vượt mốc lũ năm 1999, còn mực nước sông Hương chỉ đứng sau mốc lịch sử 1999..."

Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, có những thời điểm rất nguy cấp do mưa lớn liên tục. Các hồ phải vận hành theo tình huống đặc biệt. Tuy nhiên, các đơn vị xử lý kịp thời, không phải xử lý tình huống xấu nhất.

Phải khẳng định, nếu không có hệ thống vận hành liên hồ đập thì chắc chắn đây sẽ là một đợt lũ mà đỉnh lũ là tương đương hoặc cao hơn so với trận đại hồng thuỷ năm 1999.