Nghệ An: Sóng cao 3m dữ dội trước bão, nhiều người vẫn liều lĩnh ra kè ngắm biển

Chiều 28/9, trước thời khắc bão Bualoi (bão số 10) dự kiến đổ bộ vào đất liền, khu vực ven biển phường Cửa Lò (Nghệ An) liên tục ghi nhận gió mạnh, mưa lớn và những đợt sóng cao từ 2–3m tràn vào bờ.
Từ đầu giờ chiều, những con sóng trắng xóa đã không ngừng dội thẳng vào bờ, tạo tiếng ầm ầm vang dội.
Từng đợt nước biển chồm lên, uy hiếp hệ thống đê chắn sóng của Cửa Lò. Đây được coi là “tuyến phòng thủ” quan trọng bảo vệ khu dân cư ven biển trước thiên tai.
Trước tình hình nguy hiểm, các nhà hàng, khách sạn...dọc bờ biển đã đồng loạt đóng cửa. Bàn ghế, vật dụng đều được thu dọn gọn gàng, nhiều nơi còn dùng ván gỗ, bao tải cát để chằng chống. Chủ quán, nhân viên tạm rời khỏi khu vực, di chuyển đến nơi an toàn để phòng tránh bão.
“Nghe tin bão lớn, từ sáng sớm tôi đã dùng bao đất gia cố mái tôn và những chỗ dễ hư hỏng. Theo kinh nghiệm của tôi, khi bão vào đúng lúc thủy triều dâng thì sóng sẽ càng dữ dội, đêm nay chắc chắn nguy hiểm hơn nhiều", một chủ cửa hàng ở phường Cửa Lò chia sẻ.
Trong khi các hộ kinh doanh, người dân địa phương tất bật phòng chống bão thì không ít người lại chọn cách…ra bờ kè ngắm cảnh.
Nhiều nhóm du khách và thanh niên hiếu kỳ tập trung tại khu vực ven biển, bất chấp sóng lớn đang cuộn trào.
Hình ảnh ghi nhận cho thấy, có một số người dân hiếu kỳ đứng sát mép kè để ngắm sóng, có người còn tranh thủ chụp ảnh, quay video “sống ảo”.
Từ chiều tối 28/9, bão số 10 đã tiến rất gần đất liền với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15. Dự báo trong đêm nay và rạng sáng mai, các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị sẽ hứng chịu gió giật dữ dội, mưa lớn diện rộng và rủi ro thiên tai cấp 4 trên thang 5 cấp.
Ông Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn cho biết, lúc 16h ngày 28/9, bão số 10 tâm bão số cách Bắc Quảng Trị 110 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (118–133 km/h), giật cấp 15. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.
Theo ông Lâm, khoảng 1h sáng 29/9, tâm bão sẽ chính thức chạm đất liền. Tuy nhiên, vùng ảnh hưởng mạnh nhất không chỉ nằm ở khu vực tâm bão mà mở rộng hàng trăm km xung quanh.
