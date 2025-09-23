Phó Thủ tướng: Bão Ragasa khả năng suy yếu, nhưng tuyệt đối không được chủ quan

(VTC News) -

Chiều 23/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp khẩn với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự quốc gia và lãnh đạo các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh nhằm bàn phương án ứng phó siêu bão Ragasa (bão số 9). Cuộc họp được kết nối trực tuyến với nhiều địa phương nằm trong vùng dự báo ảnh hưởng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Ragasa là cơn bão có sức gió rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp. Dù dự báo khi vào đất liền bão sẽ suy yếu, nhưng không vì thế mà được phép chủ quan. Nguyên tắc ứng phó là không có cơn bão nào là nhẹ, bởi mỗi cơn bão đều kèm theo nhiều yếu tố dị thường, tác động cả trước, trong và sau khi đổ bộ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về phương án triển khai ứng phó với siêu bão Ragasa. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Theo báo cáo của Cục Khí tượng thủy văn, ngày 22/9, bão Ragasa đạt cường độ cấp 17, giật trên cấp 17 khi tiến gần Philippines, trở thành siêu bão mạnh nhất thế giới từ đầu năm 2025. Sáng 23/9, bão di chuyển vào Biển Đông với vận tốc 20–25 km/h. Dự kiến, trong khoảng 36 giờ tới, bão sẽ tiến vào khu vực Lôi Châu (Trung Quốc) và bắt đầu gây ảnh hưởng đến vịnh Bắc Bộ.

Các chuyên gia dự báo, khi tiệm cận đất liền, bão số 9 sẽ giảm xuống còn cấp 8–9, giật cấp 11–12. Tuy nhiên, hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh sẽ gây mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, trọng tâm là khu vực trung du, miền núi phía Bắc. Tổng lượng mưa trong đợt từ ngày 25-26/9 có thể đạt 100-250 mm, cục bộ trên 400 mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại đồng bằng và sạt lở ở vùng núi.

Phó Thủ tướng lưu ý, ngoài gió bão, cần đặc biệt đề phòng dông lốc nguy hiểm, vốn rất khó dự báo chính xác. Nguy cơ mất an toàn hồ chứa cũng được đặt ra khi nhiều hồ thủy điện, thủy lợi lớn ở miền Bắc như Hòa Bình, Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang… đang ở mức nước cao.

"Chỉ cần một hồ gặp sự cố sẽ kéo theo cả hệ thống. Đây là vấn đề phải giám sát chặt chẽ, không được phép lơ là", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Dự báo ngày 25/9, bão số 9 sẽ đổ bộ đất liền nước ta. (Ảnh: VGP)

Ngoài ra, hiện miền Bắc còn khoảng 850.000 ha lúa chưa thu hoạch, trong đó 200.000 ha có thể gặt ngay. Các địa phương chỉ đạo nông dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa đã chín, đồng thời có phương án tiêu thoát nước để bảo vệ cây trồng, hoa màu còn lại. Hơn 160.000 ha nuôi trồng thủy sản trên biển cũng cần được gia cố, thu hoạch sớm nhằm giảm thiệt hại.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương nghiêm túc thực hiện phương châm "4 tại chỗ", chuẩn bị ngay các phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới/ bão số 10 xuất hiện ngay sau bão Ragasa. Cần chủ động cắt tỉa cây xanh, chằng chống công trình, gia cố nhà cửa, đặc biệt ở Quảng Ninh, Hải Phòng – những địa phương nằm trong vùng gió mạnh nhất. Hoạt động du lịch phải được kiểm soát chặt, tuyệt đối không để khách lưu trú trên tàu khi thời tiết xấu.

Trên biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng và các lực lượng phải phát bản tin, kiểm soát tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân thoát khỏi vùng nguy hiểm và di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Các địa phương cần khẩn trương hỗ trợ người dân gia cố, bảo vệ khu vực nuôi trồng thủy sản, không để thiệt hại lớn. Đồng thời, phải tính toán phương án bảo vệ tài sản, bởi đây là mối băn khoăn lớn nhất khi người dân buộc phải sơ tán.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương phối hợp kiểm tra, đánh giá, vận hành đúng quy trình liên hồ chứa, bảo đảm an toàn trong mọi tình huống.

Dù giảm cấp nhưng bão số 9 vẫn tiềm ẩn lốc xoáy, mưa lớn, nguy cơ mất an toàn, do đó, các cơ quan khí tượng phải tăng cường dự báo kèm hình ảnh, thông tin cảnh báo dễ hiểu để người dân nắm rõ và chủ động phòng tránh.

Lưu ý sau bão số 9 có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão mới, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần chuẩn bị ngay các phương án ứng phó tiếp theo.