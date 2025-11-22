Phó Thủ tướng Thường trực thăm hỏi người dân vùng rốn lũ tỉnh Đắk Lắk

(VTC News) -

Tối 21/11, sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh (tỉnh Khánh Hoà), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình lập tức tới vùng rốn lũ của tỉnh Đắk Lắk để thị sát, kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi, động viên người dân vùng ngập lũ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ. (Ảnh: VGP)

Tại phường Đông Hòa, Phó Thủ tướng Thường trực tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Động viên, chia sẻ với những khó khăn, mất mát cùng bà con vùng lũ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là một trận lũ lịch sử, diễn biến nhanh, phức tạp, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và của đối với các tỉnh miền Trung.

"Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành cùng các cơ quan, lực lượng chức năng đã và đang làm hết mình để tập trung ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và của do trận lũ gây ra", Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình khẳng định.

Lãnh đạo Chính phủ mong muốn Nhân dân vùng lũ nỗ lực, chung tay cùng các cấp, các ngành khắc phục những khó khăn, mất mát do lũ lụt gây ra để sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất.

Tài sản của người dân bị cuốn trôi. (Ảnh: VGP)

Từ sáng 16/11 đến chiều 21/11, tỉnh Đắk Lắk liên tiếp có các đợt mưa với cường độ lớn, kéo dài suốt nhiều ngày, trên diện rất rộng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 500-1.000 mm, có nơi trên 1.600 mm như: Đập Tràn (Đắk Lắk) 1.888 mm, Sơn Thành Tây 1.717 mm, Hòa Mỹ Tây 1.674 mm.

Đặc biệt, trong vòng 24 giờ (từ 19h ngày 18/11 đến 19h ngày 19/11), địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) có mưa rất lớn trên diện rộng với lượng mưa phổ biến 400-600 mm.

Lũ trên các sông ở Đắk Lắk lên rất nhanh, nhiều nơi lên trên báo động 3 (BĐ3), một số nơi đã vượt mức lũ cao nhất đã từng xảy ra trong lịch sử: Lũ trên sông Ba (Phú Yên cũ) tại trạm Củng Sơn vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 là 1,09 m (đạt đỉnh 40,99 m lúc 1h ngày 20/11); tại trạm Phú Lâm vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 là 0,19 m (đạt đỉnh 5,4 m lúc 3h ngày 20/11).

Lũ trên sông Kỳ Lộ (Phú Yên cũ) tại trạm Hà Bằng đã đạt đỉnh, vượt lũ lịch sử năm 2009 là 0,43 m (đạt đỉnh 13,9 m lúc 13h ngày 19/11).

Theo thống kê tới 13h ngày 21/11, Đắk Lắk có 17 người chết và 4 người mất tích; 25/102 xã, phường vẫn đang ngập sâu trong nước với 11.586 hộ (Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tây Hòa, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Đắk Liêng, Dur Kmăl, Krông Ana,...); còn 245.826 khách hàng bị mất điện, hiện đang được tích cực khắc phục…