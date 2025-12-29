Phó Thủ tướng: Không để cán bộ 'tròn vo', quan hệ tốt lại dễ dàng thăng tiến

(VTC News) -

Nội dung trên được Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề cập khi phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của ngành Nội vụ, chiều 29/12. Ông nhận định, sự kiện tổng kết công tác của Bộ Nội vụ diễn ra ở thời điểm hết sức quan trọng, khép lại một năm làm nên những sự kiện lịch sử.

"Phải nói là nhiều năm chắc chúng ta cũng khó có cơ hội làm những việc như vừa qua. Điều quan trọng là chúng ta làm rất xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao", Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. (Ảnh: Mạnh Quân)

Lãnh đạo Chính phủ bày tỏ vui mừng với những thành công ngành Nội vụ đạt được trong năm 2025, một năm nhiều biến động rất nặng nề, đầy thách thức với những trọng trách lớn được giao. Những thành công này rất to lớn, có ý nghĩa sâu sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ rất quan trọng của cả Chính phủ, cả nước trong nhiệm kỳ này.

Làm rõ thêm những điểm sáng, kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận Bộ Nội vụ hoàn thành nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương, nhiệm vụ lịch sử mà không phải nhiệm kỳ nào cũng có cơ hội làm.

"Nghị quyết 18 ban hành từ nhiệm kỳ trước. Chúng ta cũng sắp xếp, tinh gọn, tinh giản biên chế nhưng thành công vượt trội, đặc sắc phải đánh giá ở nhiệm kỳ này, thể hiện không chỉ qua chính quyền địa phương 2 cấp, mà còn là sắp xếp cả hệ thống chính trị như cả Đảng, Quốc hội, Mặt trận...", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Trong đó, Bộ Nội vụ hoàn thành, ban hành được những thể chế rất lớn. Bộ cũng thực hiện cuộc vận động, tuyên truyền, giác ngộ, thực hiện chính sách với toàn hệ thống. Những nỗ lực đó đã mở ra không gian mới cho phát triển, bộ máy được tổ chức khoa học hơn, xóa bỏ trung gian, có cơ hội để nâng cao chất lượng đội ngũ, đồng thời tổ chức bộ máy chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ cho Nhân dân.

Theo lãnh đạo Chính phủ, kết quả cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn mang ý nghĩa rất lớn. Qua tham luận của các địa phương, ông nhận định, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành tốt, được nhân dân đánh giá cao, hoạt động tốt dần lên. Đây là kết quả thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.

Về kế hoạch công tác thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đồng tình với các nhiệm vụ lớn Bộ Nội vụ đề ra cho năm 2026.

"Đây là năm mở đầu cho nhiệm kỳ mới, kỷ nguyên mới tăng tốc. Chúng ta đã chuẩn bị hành trang cho kỷ nguyên này bằng việc sắp xếp bộ máy, đội ngũ. Theo đó, đội ngũ này phải được phát huy tối đa trong thời gian tới", ông nói.

Lưu ý một số vấn đề lớn trong năm 2026, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Nội vụ tham mưu, xây dựng chính sách để thu hút, sử dụng và giữ chân được người tài. Mở rộng thêm vấn đề, ông lưu ý việc đánh giá chính xác để có thể giúp sử dụng, bố trí cán bộ một cách hợp lý, trên cơ sở đánh giá cán bộ tốt.

"Xưa nay đánh giá cán bộ vẫn được xem là khâu yếu của toàn hệ thống. Làm thế nào để người được đề bạt thực sự tâm phục, khẩu phục. Tránh để những anh 'tròn vo', mần thinh, không làm gì, không va chạm, chỉ ngồi chờ, quan hệ tốt thì vượt lên trong khi người cống hiến lại không được ghi nhận", Phó Thủ tướng Thường trực quán triệt.

Gợi ý ứng dụng khoa học, công nghệ vào việc đánh giá cán bộ, lãnh đạo Chính phủ cũng "đặt hàng" Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng chính sách liên quan đến vấn đề này.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhắc là tổ chức, vận hành tốt chính quyền địa phương 2 cấp. Ông nhấn mạnh, nhiệm vụ cốt lõi là phải tổ chức vận hành bộ máy một cách trơn tru, hiệu lực, hiệu quả; trong đó sự hài lòng của người dân phải được coi là thước đo quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Đồng thời, Trung ương cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, kịp thời khắc phục những bất cập trong phân cấp, phân quyền; các mô hình đang thực hiện thí điểm cần được tổng kết, đánh giá để sớm luật hóa.

Với tổ chức bộ máy chính quyền địa phương cấp xã, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý không áp dụng cứng nhắc, máy móc, mà cần bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

"Tổ chức bộ máy ở cấp xã cần đi theo hướng khung chung của Trung ương, còn việc bố trí cụ thể bao nhiêu phòng thì giao cho địa phương quyết định. Có xã có thể tổ chức 5 phòng, nhưng cũng có xã chỉ cần 2 phòng, không nhất thiết tất cả đều 5 phòng, tùy theo tính chất công việc, mức độ dân số và tùy nhu cầu của địa phương", Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nói.

Bên cạnh đó, ông yêu cầu nâng cao năng lực quản trị ở cấp cơ sở; thay đổi tư duy quản lý của chính quyền cấp xã cho phù hợp với địa vị pháp lý mới. Ngoài nhiệm vụ phục vụ người dân, chính quyền cấp xã hiện nay còn phải đảm đương vai trò quan trọng trong quản trị và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, từ quy hoạch, quản lý dự án đến giải phóng mặt bằng.

Liên quan nhiệm vụ tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh các yêu cầu để cuộc tổng tuyển cử thành công, trong đó phải đảm bảo tiêu chí quan trọng là chọn được nhân sự đủ tâm, đủ tầm.