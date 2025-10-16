Đánh giá cán bộ định kỳ hằng quý, hằng năm, đột xuất khi có yêu cầu

Tại phiên họp ngày 3/10/2025, xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình đội ngũ cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (Báo cáo số 87-BC/BTCTW, ngày 1/10/2025), Bộ Chính trị kết luận cơ bản đồng tình với các nội dung của Báo cáo.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả và xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác quản lý, đánh giá cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương đánh giá cán bộ định kỳ hằng quý, hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: TTXVN)

Về vấn đề đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đối với chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, căn cứ các quy định hiện hành (Quy định số 366-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 377-QĐ/TW, ngày 8/10/2025 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ và các quy định liên quan), giao ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương (các Đảng ủy: Các cơ quan Đảng Trung ương; Chính phủ; Quốc hội; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Quân ủy Trung ương; Đảng ủy Công an Trung ương).

Ban thường vụ đảng ủy các ban, bộ, ngành, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương trực tiếp quản lý cán bộ thực hiện định kỳ hằng quý tiến hành đánh giá đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo quy định, trong đó tập trung vào một số nội dung, tiêu chí chủ yếu như: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình và trách nhiệm nêu gương; xây dựng mối đoàn kết nội bộ,...; Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và mức độ hoàn thành của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc trong phạm vi phụ trách; đối với những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, cần phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra biện pháp khắc phục.

Tiếp đó, đề xuất xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ; đồng thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét việc điều chuyển, bố trí công tác khác đối với cán bộ có vi phạm, khuyết điểm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Định kỳ báo cáo kết quả với Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) trước ngày 15 tháng cuối của mỗi quý.

Đối với chức danh diện cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quản lý. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị căn cứ các quy định hiện hành có trách nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ thuộc diện cấp mình quản lý, trong đó tập trung vào các nội dung, tiêu chí định hướng nêu tại mục (1).

Đồng thời, trên cơ sở xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ, xem xét, quyết định điều chuyển, bố trí công tác khác đối với cán bộ có vi phạm, khuyết điểm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Định kỳ hằng quý báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả đánh giá cán bộ (qua Văn phòng Trung ương Đảng) trước ngày 30 tháng cuối của mỗi quý; đồng thời, gửi Ban Tổ chức Trung ương để theo dõi, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Giao Ban Tổ chức Trung ương căn cứ các quy định hiện hành và trên cơ sở kết quả báo cáo, đề xuất của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị: Định kỳ hằng quý, tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình xếp loại, đánh giá hằng quý đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các cơ quan liên quan đề xuất việc điều chuyển, phân công, bố trí công tác khác đối với cán bộ có vi phạm, khuyết điểm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) xem xét theo quy định.