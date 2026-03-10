Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực từ nay đến ngày bầu cử 15/3

(VTC News) -

Nhằm góp phần phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, Cục Khí tượng Thủy văn phát bản tin dự báo tình hình thời tiết, thiên tai trên phạm vi cả nước và dự báo chi tiết cho khu vực Hà Nội từ 10-16/3.

Cụ thể, khoảng tối và đêm 12-13/3, nước ta chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Trên đất liền, các tỉnh từ Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông trong hai ngày 13-14/3.

Dự báo thời tiết ngày 13-15/3, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa và chiều trời tạnh ráo. (Ảnh: Minh Đức)

Trên biển, từ đêm 12-14/3, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Ngày 13/3, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sau gió yếu dần.

Từ 13-14/3, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sau gió yếu dần.

Nhận định chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước từ 10-16/3, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ phổ biến ít mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày tạnh ráo, đêm và sáng trời rét. Trong đó, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La chiều tối và đêm 13/3, chiều tối và đêm 16/3 có mưa rào và có nơi có dông.

Tại Trung Bộ, từ 10-14/3 có mưa, mưa rào. Các địa phương từ Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, có nơi mưa to và dông trong ngày 10/3 và các ngày 13-14/3.

Ngày 15 và 16/3, thời tiết Trung Bộ ổn định, ít mưa. Trong đó, từ Thanh Hóa đến TP Huế trưa và chiều giảm mây, trời nắng; duyên hải Nam Trung Bộ mây thay đổi, ngày trời nắng.

Trong thời kỳ dự báo, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ rét về đêm và sáng .

Tại Hà Nội, từ 10-12/3, thời tiết không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều giảm mây, trời hửng nắng, đêm và sáng trời rét. Ngày 13-15/3, khu vực này nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ, mưa xuất hiện vài nơi, trưa và chiều trời tạnh ráo. Nhiệt độ thấp nhất dao động 17-19°C, cao nhất ban ngày khoảng 22-25°C.

Dự báo thời tiết từng ngày tại khu vực Hà Nội từ 10-16/3: