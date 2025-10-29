Phố cổ Hà Nội ‘gây sốt’ tại Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất - 2025

Không chỉ người dân, nhiều nghệ nhân tham gia giới thiệu sản phẩm cũng xúc động khi được góp mặt trong không gian mang đậm hồn Thủ đô. "Chúng tôi trưng bày không chỉ để bán, mà còn để kể câu chuyện của nghề. Nhiều bạn trẻ dừng lại xem, hỏi han rất kỹ, điều đó khiến tôi tin rằng nghề truyền thống vẫn có chỗ đứng trong đời sống hiện đại”, một nghệ nhân đến từ Hà Nội nói.