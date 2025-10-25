Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025

Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 được Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội chủ trì tổ chức từ ngày 25/10 đến 4/11, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Hội chợ là sự kiện kinh tế, văn hóa quy mô quốc gia, tầm vóc quốc tế; được định vị là "Hội chợ kết nối thương mại - đầu tư - du lịch với văn hóa và đổi mới sáng tạo".