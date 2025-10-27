Nón làng Chuông, gốm Bát Tràng, quạt Chàng Sơn... hội tụ tại Hội chợ Mùa thu

Giữa không gian rợp sắc thu trong khuôn viên hơn 130.000 m², Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất - 2025, Hà Nội đang trở thành điểm hẹn đặc biệt của những người yêu văn hóa Việt.
Nổi bật giữa hàng trăm gian hàng là khu phố cổ tái hiện mang tên “Tinh hoa thu Hà Nội”, nơi quy tụ hàng chục nghệ nhân làng nghề truyền thống, mang theo hồn cốt Thăng Long xưa đến với du khách.
Những gian hàng nhỏ được bài trí như những ngôi nhà cổ trong phố Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Thiếc...
Tiếng búa, tiếng dao, tiếng kéo của các nghệ nhân vang lên hòa cùng giai điệu nhạc hội, khiến không gian hội chợ giống như một “phố nghề” sống động giữa lòng sự kiện thương mại lớn nhất năm.
“Tôi làm nón làng Chuông đã hơn 40 năm, nhưng đây là lần đầu tiên được mang tinh hoa của làng nghề đến một không gian lớn như vậy”, nữ nghệ nhân đến từ Thanh Oai vừa tỉ mỉ xếp vành nón vừa chia sẻ.
Không chỉ có làng Chuông, Hội chợ còn quy tụ nhiều làng nghề nổi tiếng của Hà Nội và các vùng lân cận.
Những chiếc quạt giấy Chàng Sơn xuất hiện tại Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất - 2025.
Gốm Bát Tràng, Kim Lan với men sáng óng ánh, đồ đồng Ngũ Xã, đồ sừng Thụy Ứng hay mây tre Phú Vinh… tất cả tạo nên một “bản giao hưởng thủ công” đầy tinh tế.
Tại một góc nhỏ, nhóm du khách trẻ háo hức chụp ảnh bên quầy cà phê trứng – thức uống gắn liền với nét tinh tế và sáng tạo trong ẩm thực Hà Nội.
"Tôi đến đây chủ yếu để xem các làng nghề truyền thống. Không ngờ Ban tổ chức tái hiện không gian phố cổ chân thật đến vậy, vừa có tiếng rao, vừa có mùi thơm cà phê, đúng kiểu Hà Nội xưa”, ông Trần Đức Mạnh (ở Cầu Giấy) chia sẻ.
Điều đặc biệt là tại mỗi gian hàng, nghệ nhân không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn trình diễn tay nghề ngay tại chỗ, giúp người xem hiểu thêm về công đoạn, kỹ thuật và giá trị văn hóa của từng nghề.
Theo Ban tổ chức, Hội chợ được chia thành 5 phân khu với các chủ đề: “Thu đất Việt - Sắc nước hương thu”, “Tinh hoa thu Hà Nội”, “Thu gia đình”,"Tinh hoa Văn hóa Việt Nam", "Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ: Thu thịnh vượng" và khu ẩm thực quy tụ đặc sản của 34 địa phương.
Sự kiện không chỉ là điểm đến mua sắm, vui chơi, mà còn là không gian giao thoa văn hóa, thương mại và du lịch.
Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất - 2025, Hà Nội kéo dài đến hết ngày 4/11, mở cửa đón du khách trong và ngoài Thủ đô đến tham quan, mua sắm và khám phá những sắc màu văn hóa đặc trưng của các vùng miền trên khắp đất nước.
Bình luận